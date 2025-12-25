太子集團「燦笑爆乳特助」再到案！全身包緊緊低調應訊 北檢加保50萬

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

台北地檢署偵辦柬埔寨「太子集團」跨國詐騙、洗錢案持續擴大，上月曾因清涼穿著、交保後燦笑引發話題的天旭國際總經理特助劉純妤，24日再度遭檢警約談。與上回不同，劉女這次全身包緊緊、低調進入北檢應訊，檢方複訊後諭知她加保50萬元。

劉女24日低調進入北檢應訊。（圖／翻攝畫面）

檢警指出，這起案件今年11月展開大規模搜索，當時兵分47路行動，拘提天旭國際負責人王昱棠等25人，並有4人遭聲押禁見。劉純妤當時以15萬元交保，卻因外型與神情成為輿論焦點，被網友稱為「燦笑爆乳妹」。

由於劉女未遭聲押，引發外界質疑，台北地院當時也出面澄清，強調交保決定為檢察官諭知，與法院無關。檢方24日再度約談劉女及4名工程師到案，劉女當場哽咽表示，從沒想過自己會成為媒體關注的對象，強調平時只是幫李添跑腿、代購限量商品，並未涉入洗錢行為。

訊後，檢方諭知劉女加保50萬元，其餘工程師則分別以10萬至25萬元不等金額交保。全案仍在持續偵辦中，檢警將進一步釐清相關金流與各人角色。

