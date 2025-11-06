「太子集團」爆乳女助理燦笑交保！網友氣炸批台灣詐騙天堂 北檢回應了

記者林盈君／台北報導

檢調偵辦柬埔寨「太子集團」涉在台非法洗錢、博弈案，本月4日兵分47路發動搜索，拘提24名被告到案，其中，天旭國際人資女主管辜淑雯遭聲押禁見獲准，成為全案首位被收押的被告。另外，「太子集團」主嫌陳志的陸籍親信李添，在台聘用的助理劉純妤，以15萬元交保，不過她離開北檢時，面帶微笑及一身爆乳裝扮，引發輿論爭議，對此，北檢則回應，檢察官是依涉案情節輕重、資力等因素決定強制處分結果。

「太子集團」助理劉純妤以15萬元交保。（圖／翻攝畫面）

據了解，當天凌晨交保後，劉純妤看到丈夫來為她辦保，因此露出開心笑容，不過此舉卻惹怒網友引來爭議，認為她涉及詐騙及洗錢，卻根本毫無悔意，也怒批「交保金額太低，難怪台灣是詐騙天堂」、「讓基層人員及受害者的血汗都成為笑話」。而也有網友起底她的學經歷，曾就讀紐西蘭奧克蘭理工大學，還擔任過卡達航空空服員。

「太子集團」助理劉純妤以15萬元交保。（圖／翻攝畫面）

劉純妤在LinkedIn自我簡介，稱自己2013年至2016年間，就讀紐西蘭奧克蘭理工大學，就讀期間曾在紐西蘭擔任店鋪經理，2017年至2018年還曾任職卡達航空空服員。之後她介紹到，自2018年6月起，擔任天旭國際科技公司的CEO特助，表示「由於行業原因，處理過許多特殊且新穎的任務」，還負責管理和採購奢侈品，如葡萄酒和藝術品等。但如此豐富的學經歷，卻因涉入非法洗錢、博弈、詐騙等案件，實在讓人不勝唏噓。

