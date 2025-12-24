太子集團「爆乳女特助」現身北檢！ 戴韓國潮帽穿大學長T不發一語

劉純妤抵達北檢複訊。（圖／翁靖祐攝、民眾提供）

台北地檢署先前針對太子集團執行了4次搜索，而先前爆乳女特助劉純妤複訊後以15萬交保，她走出偵訊室時露出燦笑引起輿論。由於檢方發現了新事證，今日（12月24日）指揮刑事局拘提劉女再度到案說明，並於晚間7時20分抵達台北地檢署複訊。

爆乳女特助劉純妤先前在檢警調執行第一波搜索，就被拘提到案並移送至台北地檢署進行複訊，當天經複訊後涉博弈非法洗錢的天旭公司人資長辜淑雯、天旭負責人王昱棠、特助李守禮、幹部凃又文、邱子恩遭檢方聲押禁見獲准，而身為李添特助的劉純妤則以15萬交保。

劉純妤當天至北檢複訊時，身穿寬鬆格紋襯衫和一件低胸內搭，露出事業線，而被媒體捕捉到的畫面更是在得知可以交保以後，露出燦爛的笑容步出偵訊室，諷刺的是，當天正好是已故金融犯罪調查師陳梅慧冥誕，不免讓民眾感到社會觀感很差。

劉純妤約在今日晚間7時20分抵達台北地檢署，可見劉女今日一改過往的大膽作風，身穿海軍藍的長袖大學踢以及深褐色韓系潮帽，快步走入法警室，全程帽沿壓超低，疑似害怕自己的容貌再度被登上媒體版面。

