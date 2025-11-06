太子集團「爆乳燦笑特助」被爆已當媽！亮眼學經歷全起底 本尊急關私人社群

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

以陳志為首的「太子集團控股」近期因涉及跨國詐騙、洗錢等罪嫌，遭美國起訴並列入制裁名單。台灣檢調也主動分案偵辦，北檢4日查扣太子集團逾45億元資產，並拘提相關人員，當中穿著火辣的特助劉純妤以15萬交保後，竟露出燦笑離開地檢署，引起群情激憤，有網友挖出劉女的背景家世，也讓她緊急關閉所有私人社群。

太子集團在台灣設有16間公司，資產包含北市大安區豪宅「和平大苑」11戶以及數十輛超跑等奢侈品。經檢方拘提相關人士並複訊後，集團「二把手」辜淑雯遭法院裁定羈押禁見，其餘被告則以5萬至70萬不等交保。其中穿著低胸爆乳裝的特助劉純妤，以15萬交保後竟愉悅地露出笑容步出地檢署，引發撻伐，更有網友挖出她的私人社群Threads、LINE、LinkedIn以及IG，驚見其早已為人母且學經歷亮眼。

根據網友挖出資訊，劉純妤的英文名字為「Sherran」，會在Threads分享家庭影片，故推測其已有子女。至於劉女在LinkedIn的學經歷則相當亮眼，就讀於世界大學排名前段班的紐西蘭奧克蘭理工大學（AUT），並曾任職紐西蘭Hulucat店鋪經理、卡達航空空服員等，自2018年進入太子集團擔任特助後，劉純妤除兼任英文翻譯外，也負責管理與採購陳年烈酒、藝術品等高檔奢侈品。

在事發後劉純妤已將私人社群通通關閉或設為不公開，網友紛紛痛批：「高學歷卻幹缺德事」、「跨國組織犯罪15萬交保？真的是在鼓勵人走歪路」、「她正對著台灣的司法嘲笑著」。

