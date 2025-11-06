太子集團「爆乳特助」交保為何笑著離開？律師解析背後原因：她應該很邊緣

北檢大規模搜索柬埔寨太子集團在台組織，太子集團在台組織成員劉純妤北檢複訊後以15萬交保 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 柬埔寨「太子集團」涉跨國洗錢以及全球電信詐騙，檢調近日查扣集團在台資產，包含和平大苑11戶、名車26輛，總價約45億元，拘提25名被告到案，集團旗下天旭國際的「爆乳特助」劉純妤以15萬交保後，竟當場笑著離開，引發許多討論。律師林智群分析「她應該是很邊緣的啦！」

林智群表示，詐騙集團助理15萬元交保，當然開心，「她應該是很邊緣的啦！其他四人都聲押欸。」

林智群認為，金管會應該參與反詐騙計畫，這個太子詐騙集團騙了一堆錢，到台灣拿了30幾億買了11戶豪宅，然後銀行都不覺得奇怪？建商也不覺得奇怪？賣房子，都不用管資金來源嗎？

林智群提到，警察地檢署偵辦詐騙集團，都只能抓到車手、提供帳戶者這種小蝦米，根本是隔鞋搔癢，現在美國扣了140億美元的資產，台灣才後知後覺，扣了45億元新台幣的資產。

他指出，其實台灣很多豪宅的資金來源都有問題，金管會要不要清查一下呢？他也推斷詐騙集團騙來的錢，不可能放中國，畢竟大家都想潤了，誰還放錢在中國，通常是放虛擬貨幣，不然就是放台灣這種金融管制寬鬆的國家，台灣要查詐騙集團案件，從後端金流查起，是最有效的。

被逮特助劉純妤的個人經歷在LinkedIn上仍可公開看到，她曾在2013年至2016年就讀紐西蘭奧克蘭理工大學，就學期間曾在當地擔任店鋪經理；2017年至2018年還曾任職卡達航空空服員。劉純妤在太子集團旗下博弈公司「天旭國際科技有限公司」工作超過5年，擔任CEO特助。

