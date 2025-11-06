太子集團「爆乳特助」交保笑著離開！ 劉純妤Linkedin自爆：常處理特殊任務
[Newtalk新聞] 柬埔寨「太子集團」涉及跨國洗錢及詐騙等犯罪，台北地檢署分案偵辦，4日指揮警調搜索47處、拘提25名被告，查扣45億不法所得，包含和平大苑11戶和多量神級超跑，主嫌王昱棠等25名集團成員被逮，其中，集團旗下天旭公司特助劉純妤在交保時笑著離開，引發許多討論；劉純妤在LinkedIn（領英）的資料介紹自己的工作內容，稱自己曾處理過許多特殊且新穎的任務。
北檢4日兵分多路搜索，查扣太子集團45億不法所得，包含太子集團幹部、員工在台灣的住所、辦公室等47處，以及位在台北101大樓的天旭公司辦公室，還有其他旗下空殼公司；檢方查獲，由人資主管辜淑雯負責招募工程師幫忙設計線上博弈程式，以顥玥員工擔任線上博弈的客服工作，
北檢複訊後，諭知天旭工程師張芷寧20萬、在天旭任職的中國籍男子李添特助劉純妤15萬元，其餘7名被告5萬元至70萬元交保，人資主管辜淑雯赴訊後聲押。
其中，劉純妤偵訊時穿著寬鬆格紋襯衫和一件低胸內搭，結束後更是笑著離開地檢署，引發許多討論。
劉純妤在LinkedIn（領英）的資料也被查出，目前仍處於公開狀態，可看到學經歷，自介畢業於奧克蘭理工大學（Auckland University of Technology），曾擔任貓食品牌Hulucat紐西蘭店經理，也曾在卡達航空擔任空服員一年，接著就來到「天旭國際科技有限公司」（太子集團在台發展博弈事業核心公司，租下台北101大樓兩層辦公室發展線上博弈）工作超過5年。
劉純妤在領英上自我介紹提到，「我是有經驗的執行助理。平時主要是遠端工作，並每天向主管回報工作進度。有時會在主管出差時隨行，擔任英語口譯。由於工作性質特殊，曾經處理過許多『特別且新穎』的任務。我富有想像力，也可以說我適應力極強，能夠快速學習新事物。我主動積極，樂於學習。有4年在快速變化的環境中處理高壓與棘手問題的經驗。」
更多Newtalk新聞報導
搭普發1萬熱潮！詐團「假郵局人員」詐騙3百多萬 警逮1嫌聲押禁見
普發1萬開跑！基隆地檢聯手45家郵局播放「四不守則」防詐
其他人也在看
黃仁勳喊AI時代「水電工最搶手」 人力銀行曝：薪資3年成長20%、突破55K
AI教父黃仁勳日前表示「如果你是電工、水管工或木匠，我們將需要數十萬人來建設這些工廠」。其中也提到這些工種將成為未來職場的重要支柱。1111人力銀行數據顯示，高中職學歷的水電工，工作資歷不滿1年的平均薪資為4萬6,400元，而工作年資滿3年後，薪資突破55K元，成長20%。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
建築工年薪破300萬！黃仁勳：這才是AI時代最缺的新貴
黃仁勳不勸你寫程式，而是勸你拿起工具，學當工匠。他點出未來超稀缺人才，年薪上看300萬，而且人力需求每年都得成倍成長，再成倍成長。天下雜誌 ・ 1 小時前
台大兒醫也難招生 募11人來7人
醫院兒科難留人，台大也是如此，欲招11名兒科住院醫師，但首波僅有7人。為避免人力斷層，近期對外招募14名專案主治醫師、值班主治醫師，到昨天也只來3人面試。台大兒醫呼籲，政府儘速成立「國家級兒童健康研究中心」，讓年輕醫師看到希望，願意投入兒科醫療領域。聯合新聞網 ・ 3 小時前
水電工超搶手 人力銀行估薪資3年成長20%
[NOWnews今日新聞]AI教父黃仁勳日前在英國Channel4新聞中明白指出「如果你是電工、水管工或木匠，我們將需要數十萬人來建設這些工廠」。其中也提到這些工種將成為未來職場的重要支柱，資料中心快...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
高鐵1奇景竟達百萬觀看！網曝「騎士1行為」引共鳴
生活中心／饒婉馨報導高鐵是許多人的通勤首選，因為方便又快速。近日有網友在旅途中發現一個景象，拍照PO上社群平台引起一陣熱議風波。貼文至今已經吸引超過12萬按讚數，很多人看到後都忍不住笑了，甚至還有網友加碼分享，騎機車也會出現很相似的景象，引發大票台灣網友共鳴。民視 ・ 1 天前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
鳳凰颱風生成在即！專家示警恐直撲台灣 強度上看強颱
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（4）日最新觀測指出，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD29持續發展中， […]引新聞 ・ 1 天前
范姜彥豐拒賠償分期！徵信社吐心聲 澄清粿王不雅照為謠傳
前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）與范姜彥豐的婚變風波持續延燒，王子4日晚間二度發聲，除了向范姜彥豐致歉外，還坦承有參與協商，並提出「分期付款」賠償金的請求卻遭拒絕。徵信社則回應，只希望別再看到雙方繼續撕裂。中天新聞網 ・ 1 小時前
準鳳凰威力挑戰強颱！「1原因」北轉機率增高 路徑曝光恐直撲台灣
原本在關島附近的熱帶擾動90W，於今（4）日增強為熱帶性低氣壓TD29，中央氣象署預估，可能在今明2天就會生成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專表示，準鳳凰強度不排除可能達到強颱，且在周遭環境及另一波冷高壓影響下，北轉機率增高，極有可能直撲台灣東部。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林昶佐衝芬蘭4個月「身形大縮水」！驚人落差嚇爛網：太可怕
政治中心／綜合報導台灣知名「閃靈樂團」主唱林昶佐去年宣布不再爭取連任，直到今年5月獲得總統府特聘為駐芬蘭大使，再次獲得關注，甚至一度遭到藍白立委質疑其能力是否合適，對此林昶佐7月飛往芬蘭開始全心工作，至今已經4個月的他突發在個人經營臉書專頁PO出一張與芬蘭現議員的合影，兩人驚人的「海拔落差」讓不少網友看了瞪大眼：「變好小隻！」。民視 ・ 1 天前
王子二次聲明有貓膩！網見這句驚呼是真愛 曝一招可挽回形象
男星范姜彥豐上月29日在社群上毀滅式爆料，控訴妻子粿粿婚內出軌，對象還是自己的知心好友「王子」邱勝翊，引發軒然大波。對此王子二度發聲明表示錯就是錯，沒有任何理由跟藉⼝，也提到有跟范姜彥豐談賠償一事，希望可以分期，卻遭到拒絕。對此網友驚呼看到這句話，證明王子對粿粿是真愛，曝一招或許可挽回形象。中時新聞網 ・ 10 小時前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 1 天前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 19 小時前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 20 小時前
黃明志終於投案！雪碧曝謝侑芯生前最後對話：讓我起雞皮疙瘩
台灣網紅謝侑芯在馬來西亞猝死，歌手黃明志捲入命案遭通緝，失聯2天後今天（11/5）凌晨現身警局投案。謝侑芯的閨蜜「雪碧」日前被網友質疑介紹謝侑芯去大馬，她po出與謝侑芯生前最後的對話，證明自己不知情。太報 ・ 1 天前
全員看好準鳳凰轉強颱！AI估「鬼轉北上」路徑圖曝 最快這天撲台
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「觀氣象看天氣」也提醒，鳳凰颱風即將生成，且模式一致預測高強度發展「巔峰可達五級颶風等級，相當於台灣的強烈颱風以上標準」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 2 天前
醫界王陽明三婚也撐不住？Alice刪光合照 社群徹底斷聯醫美圈傳「又離了」
據《鏡週刊》報導，有讀者爆料Alice自今年以來頻繁出國旅遊，造訪美國、沖繩、峇里島與上海等地，發文時更不乏「從今天開始的每一天都只會越來越好」、「向前走就會看到光」等字句，語氣間透露出獨自面對人生新篇章的氛圍。另外，自去年4月起，賴弘國的IG再無Alice身影。兩人...CTWANT ・ 1 天前
「不是人類」、「他是狠角色」山本由伸G6投96球隔天再登板道奇牛棚全傻眼
世界大賽MVP山本由伸，系列賽包辦了道奇4勝中的3勝，G6先發用96球後G7再後援了2.2局，再完全沒休息情況下「完全燃燒」，這樣的驚人膽識讓道奇的牛棚隊友們全傻了眼，不僅隊友有認為他「不是人類」外，美媒《The Athletic》也以「狠角色」形容他。太報 ・ 47 分鐘前
黃明志15年女友陪投案！正面照曝…網讚：神似越南林志玲
娛樂中心／張予柔報導網紅謝侑芯日前赴馬來西亞進行工作時，傳出因突發性健康因素猝逝。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出陽性反應，事後警方將原先的猝死案改以謀殺案偵辦，他也在遭通緝逃亡數小時後，今（5）日凌晨在律師和交往15年的女友Sarah陪同下到警局投案。值得注意的是，Sarah清秀的外型，也意外成為焦點。民視 ・ 11 小時前