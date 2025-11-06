太子集團「爆乳特助」交保笑著離開！ 劉純妤Linkedin自爆：常處理特殊任務

北檢大規模搜索柬埔寨太子集團在台組織，太子集團在台組織成員劉純妤北檢複訊後以15萬交保 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 柬埔寨「太子集團」涉及跨國洗錢及詐騙等犯罪，台北地檢署分案偵辦，4日指揮警調搜索47處、拘提25名被告，查扣45億不法所得，包含和平大苑11戶和多量神級超跑，主嫌王昱棠等25名集團成員被逮，其中，集團旗下天旭公司特助劉純妤在交保時笑著離開，引發許多討論；劉純妤在LinkedIn（領英）的資料介紹自己的工作內容，稱自己曾處理過許多特殊且新穎的任務。

北檢4日兵分多路搜索，查扣太子集團45億不法所得，包含太子集團幹部、員工在台灣的住所、辦公室等47處，以及位在台北101大樓的天旭公司辦公室，還有其他旗下空殼公司；檢方查獲，由人資主管辜淑雯負責招募工程師幫忙設計線上博弈程式，以顥玥員工擔任線上博弈的客服工作，

北檢複訊後，諭知天旭工程師張芷寧20萬、在天旭任職的中國籍男子李添特助劉純妤15萬元，其餘7名被告5萬元至70萬元交保，人資主管辜淑雯赴訊後聲押。

其中，劉純妤偵訊時穿著寬鬆格紋襯衫和一件低胸內搭，結束後更是笑著離開地檢署，引發許多討論。

劉純妤在LinkedIn（領英）的資料也被查出，目前仍處於公開狀態，可看到學經歷，自介畢業於奧克蘭理工大學（Auckland University of Technology），曾擔任貓食品牌Hulucat紐西蘭店經理，也曾在卡達航空擔任空服員一年，接著就來到「天旭國際科技有限公司」（太子集團在台發展博弈事業核心公司，租下台北101大樓兩層辦公室發展線上博弈）工作超過5年。

劉純妤在領英上自我介紹提到，「我是有經驗的執行助理。平時主要是遠端工作，並每天向主管回報工作進度。有時會在主管出差時隨行，擔任英語口譯。由於工作性質特殊，曾經處理過許多『特別且新穎』的任務。我富有想像力，也可以說我適應力極強，能夠快速學習新事物。我主動積極，樂於學習。有4年在快速變化的環境中處理高壓與棘手問題的經驗。」

