太子集團「爆乳特助」交保笑開！ 和平大苑「守門員」凃又文確定免押 高院：不會串滅證

台灣太子公司管理和平大苑的凃又文。資料照。呂志明攝



柬埔寨太子集團主席陳志涉跨國詐欺、洗錢，遭台北地檢署查扣45億資產，陳志的親信李添在台特助劉純妤獲檢方15萬元交保，其低胸爆乳燦笑離開的畫面，引發輿論譁然。檢方聲押主嫌王昱棠等5人後，僅有掌管11戶「和平大苑」豪宅的守門員凃又文獲法院30萬元交保，檢方提抗告，高院依照卷內事證認定無串滅證之虞，且30萬交保也應拘束力，今天駁回抗告，凃女確定免押。

李添在台爆乳特助劉純妤15萬元交保後燦笑，引發外界譁然。呂志明攝

北院裁定認為凃又文涉嫌參與犯罪組織、洗錢罪嫌重大，且有事實足認有逃亡之虞，但依照卷內事證，並無串證或滅證之虞，經審酌各情，認為無羈押必要，而以新台幣30萬元交保並限制住居，高院合議庭認為沒有違誤或不當，因此予以維持。

高院指出，檢察官提起抗告指稱，本案尚有共犯未到案，且凃又文確有串證、滅證及逃亡之虞，但依照凃又文到案後的情況及卷內相關事證情形，認定她並無串證或滅證之虞，而且北院諭知的30萬元交保、限制住居等強制處分，對凃又文而言，已有相當強制性，可以做為羈押替代手段，因此檢方抗告無理由，應予駁回。本案不得抗告，凃又文確定不用羈押。

