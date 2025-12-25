太子集團「爆乳特助」劉純妤當庭痛哭！涉詐50萬交保
台北地檢署持續偵辦柬埔寨太子集團洗錢案，案情出現最新發展。檢方調查發現，集團中國籍高層李添在案發後，曾指示親信李守禮火速清空位於信義區的豪華招待場所，並將裡面擺設的古董、字畫等貴重物品秘密轉移至新北市新店區另行藏放。
檢方認定李添在台特助劉純妤對此知情，24日第二次傳喚劉女到案說明。劉純妤此次一改先前穿著低胸衫、露出燦笑的高調作風，改穿寬鬆大學T、戴上棒球帽低調現身。在偵訊過程中，劉純妤當庭情緒潰堤，哭訴自己壓力大到快喘不過氣，從未想過會成為媒體焦點。她強調自己只是受雇處理李添在台生活大小事，唯一工作就是替老闆跑腿買限量精品，從來沒有參與洗錢。
經過漏夜偵訊，檢方今天凌晨諭令劉純妤加保50萬元。同時傳喚的天旭公司4名軟體工程師，蔡姓工程師以25萬元交保、詹姓工程師20萬元交保、陳姓工程師12萬元交保、劉姓工程師10萬元交保。
太子集團由陳志創辦，在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢。美國聯邦檢察官10月8日起訴陳志等人後，台北地檢署10月15日主動分案偵辦，11月起展開搜索約談行動，已聲押禁見多名在台幹部。
為保全不法資產，檢方向法院聲請扣押太子集團在台不動產18筆、名車26輛及銀行帳戶60個，包括勞斯萊斯、法拉利、藍寶堅尼、保時捷等豪車，總價值高達45億2766萬餘元，台北地方法院10月27日裁定准予扣押。
檢方同時追查集團在台設立的現金流組織，懷疑透過地下匯兌成員王俊國轉交資金給天旭公司，用於支付豪華遊艇維護費及陸籍高階幹部來台開銷。先前搜索王俊國住處時，查扣約1300萬台幣及外幣現金，因王對金錢來源交代不清，已被檢方聲押獲准。
更多品觀點報導
AI 浪潮下的資安新戰場 台科大聚焦防詐與 AI 資安治理
媽媽買1物「吃到要洗腎」！他痛訴：市場、醫院都有人賣
其他人也在看
不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊
27歲逃兵通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死11傷悲劇。警方調查發現，張文犯案前帳戶僅剩39元，卻在13日突然存入3985元，這筆神秘款項成為偵辦焦點。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 165
張文金主竟不只媽媽！疑有打工「郵局金流曝光」
社會中心／楊佩怡報導27歲嫌犯張文１９日在北捷、中山商圈一帶，投擲煙霧彈、縱火並持刀攻擊路人，釀4死（含嫌犯）11傷的悲劇。隨著警方深入調查，張文在台北沒工作，警方追查金流發現張母近3年來，陸續匯款共82萬給張文生活。然而他戶頭裡卻有幾次的小額存款，目前還不知金流來源。此外，張文生前不僅砸近10萬元買電競筆電外，更訂閱血腥漫畫；因此警方懷疑，張文背後的金主恐不止張母一人。民視 ・ 7 小時前 ・ 20
柯文哲麻煩大了！稱政治迫害「脫序行為連環爆」檢求刑28年半
即時中心／黃于庭報導前民眾黨主席柯文哲京華城弊案纏身，昨（24）日全案辯論終結，一審將於明（2026）年3月26日宣判。檢方指出，柯文哲犯後態度不佳，當庭以不當言語辱罵檢察官、丟擲物品，還在社群平台張貼文章及圖卡，試圖扭曲審判過程、證人證詞等，建請法院判處28年6月。民視 ・ 6 小時前 ・ 160
新北國中割頸案讓《少事法》變保護加害人！律師揭庭外現狀 一堆阿志頭嘻皮笑臉無悔意
[Newtalk新聞] 2023年12月發生的新北市國中生校園割頸命案，二審昨(23日)宣判，行兇的「乾哥」郭姓少年被依殺人罪判12年徒刑、教唆殺人的「乾妹」林姓少女被判11年徒刑，全案仍可上訴。聽聞此一判決結果，讓死者楊姓國中生的父親完全無法接受，激動淚訴實在判太輕。律師陳宇安坦言，法律對加害者的保護跟包容，讓她不禁思考「到底現在犯錯的是誰啊？」 死者楊姓國中生的父親先前請求法官將郭男、林女判到有期徒刑上限30年，昨當庭聽到判決結果，庭外崩潰痛哭，對量刑結果難以接受。控訴《少年事件處理法》高度保障加害者隱私，凶手相關資料全數隱匿，但在民事程序中，自己一家人的個資卻被完整揭露給對方。 由於郭姓少年犯案後毫無悔意，甚至曾在警局恐嚇證人稱「等我出去你就知道」；楊父指出，若依《少年事件處理法》規定，服刑超過1/3即可申請假釋，代表郭姓少年被判12年，最快約4年後便有機會出獄，他直言，這會讓他長期活在恐懼中，當場淚崩「凶手出來我可能是第一個被殺的」。 陳宇安透過巴毛律師混酥團粉專發文提到，看完新北未成年割喉案的判決已經不知道說什麼，少事法當然立意良善，「但針對毫無悔意的屁孩還有什麼保護的必要嗎新頭殼 ・ 1 天前 ・ 161
柯文哲遭求刑28年6月！陳佩琪還原「市長室300萬真相」被這人用掉
政治中心／綜合報導台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，24日全案言詞辯論終結。檢方以柯文哲在庭上言行不當、放任支持者包圍地檢署，以及透過社群圖卡扭曲證人證詞等理由，認定其無視法治、犯後態度不佳，建請法院判處28年6月徒刑。審判長諭知，全案將於明年3月26日下午2時30分宣判，柯文哲、沈慶京與應曉薇均須到庭聽判。辯論庭結束後，柯文哲妻子、醫師陳佩琪今（25日） 在臉書發文開嗆「請問他是要在法庭上跟你們鞠躬、說謝謝起訴是不是？」，同時也再度說明外界質疑的「市長室收受300萬元」相關說法。民視 ・ 2 小時前 ・ 79
張文爸媽下跪道歉 律師曝一關鍵、呼籲：別再追殺他們了吧！
男子張文在北市隨機攻擊釀嚴重死傷後墜樓不治，檢警今（23）天在台北懷愛館進行遺體解剖。張父和張母首度受訪，連說4次對不起，並下跪向社會大眾及受害者家屬致歉。對此，巴毛律師陳宇安呼籲，媒體知道的都可能比他們知道的多，但他們必須哭著跪著為一個已經成年離家的兒子犯的錯道歉！別再追殺他們了吧！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 195
修杰楷涉閃兵遭起訴2年8月 平安夜首露面曝消失近況
【緯來新聞網】男星修杰楷今年10月因涉閃兵遭到拘提，並在到案後坦承犯行，案件於隔月遭檢方偵結起訴，並緯來新聞網 ・ 7 小時前 ・ 13
37歲老闆頸部遭砍 前員工逃亡近兩小時落網｜#鏡新聞
台中豐南街今天(12/24)上午九點多驚傳砍人命案！一名25歲張姓男子疑似與37歲的前雇主有糾紛，竟然持刀回來報復，砍傷前雇主的頸部後逃逸。警方展開追緝，大約兩個小時後在神岡將嫌犯逮捕歸案。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 11
國中生割喉案二審宣判 死者父怒爆「乾哥」嗆8字恐嚇證人
2023年聖誕節當天，在新北市發生楊姓國中生慘遭郭姓少年持彈簧刀割喉身亡的命案，郭嫌跟林姓乾妹都被收押，昨（23日）二審宣判震驚社會，高等法院昨（23日）二審宣判，2人各被判12年、11年，死者的父母對判決相當不滿，楊姓國中生的父親更爆料，案發當天「秘密證人」曾被郭嫌恐嚇嗆：「等我出去你就知道」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 16
男星現身北車！聖歌祝福余家昶「哭成一片淚海」北捷曝悼念牆將做1改變
北捷英雄余家昶於12月19日遭遇張文攻擊不幸遇害，引發社會震撼。23日晚間，藝人夫妻宋達民、洪百榕現身台北捷運台北車站，於余家昶遇害地點獻唱聖歌，陪伴現場悼念民眾與捷運工作人員。今（24）日兩人也透過粉絲專頁發文，說明前一晚現身緣由。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22
嚇死！吃火鍋遭4煞闖入 一男遭狂砍四肢險斷｜#鏡新聞
新北永和保福路上的一間麻辣火鍋店，在本週一（12/22）晚間9點多，突然闖進4名手持刀棍的兇神惡煞，朝其中一名用餐顧客揮刀攻擊，造成被害人四肢多處遭嚴重砍傷，送醫急救幸好保住一命。警方獲報後立刻以車追人，成功在24小時內，逮捕4名凶嫌及教唆主嫌。鏡新聞 ・ 23 小時前 ・ 4
修杰楷捲閃兵遭起訴2年8月 平安夜露面笑了
修杰楷捲閃兵遭起訴2年8月 平安夜露面笑了EBC東森娛樂 ・ 6 小時前 ・ 6
砍人後墜樓亡…張文平板藏「殺戮計畫」超縝密！「疑模仿這1人」超毛
社會中心／巫旻璇報導北捷台北車站M7出口及誠品南西百貨一帶，昨（19日）晚間驚傳重大暴力事件。27歲男子張文接連在多處投擲煙霧彈、縱火，並持長刀隨機攻擊路人，造成包含嫌犯在內共4人死亡、11人受傷。張文最終在警方包圍下墜樓身亡，整起事件震撼社會，也引發民眾恐慌。警方調查指出，嫌犯並非一時衝動，而是自當天下午近4時起，便陸續展開一連串縱火與攻擊行動，整體犯案時間橫跨超過3小時。民視 ・ 1 天前 ・ 3
台中豐原驚傳持刀傷人案！男遭砍傷左頸無生命跡象…凶嫌神岡落網
台中豐原區發生持刀傷人凶案，今日（24日）早上9時許，一名37歲陳姓男子在豐南街民宅遭熟人持刀砍殺，左頸部中刀，當場失去生命跡象，被緊急送醫搶救。警方調查，凶嫌是一名25歲張姓男子，與陳男有恩怨，張男犯案後逃逸，於中午11時在神岡區落網，詳細案發原因仍有待調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 182
台南老字號銀樓"港口王"勾結詐團! 洗錢逾9億手法曝光
社會中心／綜合報導台南一間老字號銀樓「港口王」，竟然跟詐騙集團合作洗錢！柬埔寨詐欺機房指示成員，以贓款向銀樓購買超過200公斤的黃金條塊，再將黃金鎔進「鉛錫合金」中，寄到柬埔寨，洗錢超過9億元。北檢依詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌起訴銀樓老闆等7人，求刑10到20年不等徒刑。刑事局員警vs.李姓嫌犯：「你剛去哪裡拿的，老實講這都調得到，我剛去安定那裡。」黑色袋子裡12條金塊，總價值高達5千多萬台幣，還來不及走私，就被刑警查扣，但這還只是冰山一角。警方調查，詐騙集團從銀樓內，陸續拿走200公斤，將近9億多元的黃金，再從台灣空運，走私到柬埔寨，但黃金這麼顯眼，是怎麼躲過層層關卡？詐團一騙到被害人的錢後，就會立刻兌換成黃金，再由銀樓鍍上鉛錫合金，將金塊包覆起來，偽裝成出口「門檔」，躲避機場X光機檢驗，只要把外層的鉛錫合金溶解掉，裡頭就是金塊。台南老字號銀樓「港口王」勾結詐團！ 洗錢逾９億手法曝光（圖／民視新聞）電信偵查大隊副大隊長張瑋倫：「柬埔寨端他們再派其他的人員，出面來收貨那再把這個黃金熔出來，去兌換現金。」和詐騙集團合作的銀樓，是台南市區一間老字號的店家〝港口王〞，也被業界公認是南部最大的黃金盤商，如今被爆出和詐騙掛勾，業者喊冤，港口王屬於共用商標的電商平台，也發出聲明電商和實體銀樓是兩間不同的公司，此次涉案和電商品牌無關。南部其他銀樓業者：「消費者要買條塊，我們就直接跟他（港口王）訂，港口王他的口碑算是都很正派在經營，非常的意外。」台南老字號銀樓「港口王」勾結詐團！ 洗錢逾９億手法曝光（圖／民視新聞）身為黃金南霸天的港口王，成了詐騙集團的共犯，涉嫌幫助走私近9億元的黃金，和詐團掛勾，如今事業體想要做切割，但恐怕老字號的招牌，已經和詐騙畫上等號。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：台南老字號銀樓「港口王」勾結詐團！ 洗錢逾９億手法曝光 更多民視新聞報導小草恐嚇司法官「命債命還」 求和解遭柯文哲案檢察官拒絕最新／台中女警揚言「在盧秀燕腦門開3槍」 法官裁定收押男網友社群上嗆「何不等跨年開車撞人」 遭逮聲押民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
剴剴案二週年 不當替罪羊！社工包圍衛福部怒吼「政府要道歉」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 男童「剴剴」遭保母虐死案，已滿二年，法院也將於明年1月27日宣判，但全台社工工會今（24）天集結在衛生福利部大門前，以白玫瑰和百合悼念剴剴，也發出怒吼「政府要道歉、國家要改變」，不滿政府把社工制度崩壞的責任，全讓第一線的社工承擔，成為政府卸責的替罪羔羊，更讓社工成為社會情緒的出口。 剴剴案發生於112年，兒福聯盟委託...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
藍委鄭天財慘了！涉收賄、供業者「包山包海」服務 遭求刑逾10年
即時中心／高睿鴻報導國民黨立委鄭天財近期官司纏身，遭控涉嫌向業者收賄、並且為其提供「服務」。據悉，檢方指控，他竟讓業者掛名辦公室特助，以協助涉嫌施壓行政機關；意即，以國會辦公室名義，先後為業者找過財政補、內政部、金管會、台電、台水等單位來開會。以此方式，鄭天財遭控，暗中向請託幫忙的建商、報關行等業者索賄，前後至少9次、匯款711萬起跳；因此北檢今（24）依貪污罪，對鄭天財求刑10年以上。檢方指控，鄭天財從2020年12月起，在張騰龍等人的牽線下，陸續與涉案業者認識；而這些業者，竟以贊助鄭天財參與原住民豐年祭、以及各種活動為名義，以交付現金或轉帳給張騰龍的方式，定期支付1至10萬不等的賄款。藉由這樣的付款方式，包裝索賄及收賄的供養關係；而行賄者則能受到「立委鄭天財國會辦公室特助」的名義掩護，推展業務更為方便、還能透過鄭的關係接觸到行政機關，得以與後者協調事務。據悉，此案之所以曝光，其實源自於檢方於2023年發現，內政部營建署道路工程組的前組長張之明，於任內涉嫌充當張騰龍的白手套；張的涉嫌收賄金額更是令人驚訝，光是前瞻基礎建設廠商陳登來等人，可能就賄賂他超過7567萬、甚至幫忙買車、給情婦，情節相當誇張。於是，檢方當時先依貪污及收賄等罪，起訴張之明、張騰龍、陳登來等人。國民黨立委鄭天財。（圖／民視新聞）不過，檢方之後繼續順藤摸瓜，從張之明案的扣押證物中發現，張騰龍也曾幫多家綠能產業廠商牽線鄭天財、掛名為後者特助；而鄭天財不僅提供掩護，甚至還可協助找行政機關，前來與業者開協調會。綜上所述，檢方判定鄭天財、張騰龍涉犯收賄、洗錢等罪，因此提起公訴。檢方指控鄭天財至少收賄711萬、張騰龍13萬元，均聲請法院依法沒收犯罪所得。至於涉嫌行賄的業者，包括江男等8人，則都獲得緩起訴處分、期間共2年，但得償還公庫70至200萬元；有1名林姓被告因已身亡，獲得不起訴處分。值得一提的是，檢方另也批評，鄭天財接受各廠商供養長達3、4年，金額逾700萬；並且，他提供的「服務」可說是包山包海，收錢之後，對廠商提出的要求，基本上「照單全收」，時常第一時間提供職務上的協助。檢方砲轟，鄭已擔任4屆立法委員，行為卻對我國民主法治憲政體制根基戕害甚大，建請法院判處應有期徒刑10年以上之刑，並期能以此「匡正國法」。原文出處：快新聞／藍委鄭天財慘了！涉收賄、供業者「包山包海」服務 遭求刑逾10年 更多民視新聞報導張文筆電「BitLock加密」網驚：死無對證！要破解恐怕得等到宇宙毀滅租客快看！內政部修法納不良房東罰則 「這些」合法權益別忘記追問鄭麗文「獨裁定義」遭迴避？提問學生狠酸1句民視影音 ・ 1 天前 ・ 7
到北捷、中山砍人「墜樓亡」！張文預謀「死亡劇本」關鍵平板曝
社會中心／綜合報導北捷台北車站與中山站周邊19日晚間驚傳連續暴力事件，一名27歲、因涉犯《妨害兵役治罪條例》遭通緝的張姓男子，先後在台北車站與中山站一帶投擲煙霧彈、持刀對不特定民眾攻擊，造成包含嫌犯在內共4人死亡、11人受傷，消息曝光後引發社會高度震撼。外界關注張男是否早已預謀犯案，警方最新調查也出現關鍵進展。民視 ・ 1 天前 ・ 2
北車、中山砍人後「疑畏罪墜樓亡」！張文掉落「神秘筆記本」成破案線索
社會中心／巫旻璇報導台北捷運台北車站與中山站於19日傍晚發生駭人隨機攻擊事件，震撼社會。27歲嫌犯張文先在北車捷運M7出口投擲煙霧彈製造混亂，隨後持長刀攻擊路人，之後一路轉往中山站及誠品南西商場繼續行凶，最終造成人4死亡、7人受傷。張文犯案後闖入誠品南西，於館內5樓墜落，緊急送醫搶救，仍因傷勢過重宣告不治。警方指出，目前已擴大調閱沿線監視器影像，全面還原張姓嫌犯的行動軌跡，並掌握其自中正區租屋處出發，於下午5時左右抵達台北車站地下街並犯案的動線。此外，警方也在現場發現張男遺落的筆記本，已交由鑑識人員進行分析，同時對其隨身手機展開解鎖與調查作業，以進一步釐清犯案背景與動機。民視 ・ 1 天前 ・ 1
衛福部元旦新制 加發弱勢補助、擴大長照給付對象
（中央社記者沈佩瑤台北24日電）衛福部今天公布多項元旦惠民新制，包括低收入戶及中低收入戶加發生活補助金每月最多新台幣1000元、擴大長照給付對象、強化獨居老人關懷服務、COVID-19疫苗全民接種等。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話