太子集團「爆乳特助」劉純妤當庭痛哭！涉詐50萬交保

台北地檢署持續偵辦柬埔寨太子集團洗錢案，案情出現最新發展。檢方調查發現，集團中國籍高層李添在案發後，曾指示親信李守禮火速清空位於信義區的豪華招待場所，並將裡面擺設的古董、字畫等貴重物品秘密轉移至新北市新店區另行藏放。

檢方認定李添在台特助劉純妤對此知情，24日第二次傳喚劉女到案說明。劉純妤此次一改先前穿著低胸衫、露出燦笑的高調作風，改穿寬鬆大學T、戴上棒球帽低調現身。在偵訊過程中，劉純妤當庭情緒潰堤，哭訴自己壓力大到快喘不過氣，從未想過會成為媒體焦點。她強調自己只是受雇處理李添在台生活大小事，唯一工作就是替老闆跑腿買限量精品，從來沒有參與洗錢。

經過漏夜偵訊，檢方今天凌晨諭令劉純妤加保50萬元。同時傳喚的天旭公司4名軟體工程師，蔡姓工程師以25萬元交保、詹姓工程師20萬元交保、陳姓工程師12萬元交保、劉姓工程師10萬元交保。

太子集團由陳志創辦，在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢。美國聯邦檢察官10月8日起訴陳志等人後，台北地檢署10月15日主動分案偵辦，11月起展開搜索約談行動，已聲押禁見多名在台幹部。

為保全不法資產，檢方向法院聲請扣押太子集團在台不動產18筆、名車26輛及銀行帳戶60個，包括勞斯萊斯、法拉利、藍寶堅尼、保時捷等豪車，總價值高達45億2766萬餘元，台北地方法院10月27日裁定准予扣押。

檢方同時追查集團在台設立的現金流組織，懷疑透過地下匯兌成員王俊國轉交資金給天旭公司，用於支付豪華遊艇維護費及陸籍高階幹部來台開銷。先前搜索王俊國住處時，查扣約1300萬台幣及外幣現金，因王對金錢來源交代不清，已被檢方聲押獲准。

