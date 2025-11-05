太子集團「爆乳特助」為何笑著走出來？ 律師揭內幕：她應該很邊緣

社會中心／綜合報導

太子集團「爆乳特助」劉純妤以15萬交保笑著離開，林智群律師揭內幕：「當然開心啊！她應該是很邊緣的啦！」（圖／翻攝畫面）

柬埔寨「太子集團」涉跨國洗錢，更透過加密貨幣詐騙、線上博奕，檢調近日查扣台北101大樓天旭公司、和平大苑11戶、名車26輛，總價約45億元。除了主嫌陳志目前仍在逃，已拘提25名被告到案，其中「爆乳特助」劉純妤以15萬交保後，笑著離開引發外界熱議。對此，林智群律師直呼：「本斥但大！」並揭內幕指出：「當然開心啊！她應該是很邊緣的啦！」

太子集團「爆乳特助」劉純妤以15萬交保, 最後笑著離開引發外界熱議。（圖／翻攝畫面）

林智群律師在社群發文，詐騙集團助理15萬元交保，當然開心啊！她應該是很邊緣的啦！其他四人都聲押欸。不過我覺得金管會應該參與反詐騙計畫！這個太子詐騙集團騙了一堆錢，到台灣拿了30幾億買了11戶豪宅，然後銀行都不覺得奇怪？建商也不覺得奇怪？賣房子，都不用管資金來源嗎？現在警察地檢署偵辦詐騙集團，都只能抓到車手、提供帳戶者這種小蝦米，根本是隔鞋搔癢！現在美國扣了140億美元的資產，台灣才後知後覺，扣了45億元（新台幣）。

林智群律師接著寫道，其實台灣很多豪宅的資金來源都有問題，金管會要不要清查一下呢？詐騙集團騙來的錢，不可能放中國（大家都想潤了，誰還放錢在中國？），通常是放虛擬貨幣，不然就是放台灣這種金融管制寬鬆的國家（美國洗錢罪很重的！），台灣要查詐騙集團案件，從後端金流查起，是最有效的。#本斥但大。

劉純妤在LinkedIn上顯示經歷，曾就讀紐西蘭奧克蘭理工大學，還曾任職卡達航空空服員。（圖／翻攝自LinkedIn）

根據劉純妤在LinkedIn上顯示經歷，2013年至2016年就讀紐西蘭奧克蘭理工大學，就讀期間曾在紐西蘭擔任店鋪經理，2017年至2018年還曾任職卡達航空空服員。

劉純妤自2018年6月起擔任天旭國際科技公司的CEO特助到現在，「通常遠距辦公向老闆報告日常工作，會替老闆做英文翻譯，也會隨對方出差，由於行業原因，我處理過許多特殊且新穎的任務」，此外，還負責管理和採購奢侈品，例如陳年烈酒、葡萄酒和藝術品等等。

