太子集團「爆乳特助」燦笑交保惹議！ 北院槓卓榮泰：屬檢方職權

太子集團劉純妤在北檢複訊後，以15萬交保，她步出偵訊室露出一抹燦笑，引發輿論（圖／中天新聞）

柬埔寨跨國詐團太子集團在台據點日前遭檢警搜索拘提24人，其中因擁有姣好身材而掀起討論的爆乳女特助劉純妤複訊後以15萬元進行交保引發輿論。行政院長卓榮泰昨（11月11日）在立院質詢時批評法院輕輕交保，觀感不佳等語，對此台北地院今（11月12日）回應「劉姓特助以15萬元交保」為檢方偵查階段依職權命具保候傳，法院依法無從介入。

台北地院表示，檢警調日前針對太子集團洗錢案執行搜索並拘提、約談24人。檢察官於偵訊後，對其中19人依案情分別命具保候傳，或並限制出境出海；另就5人向本院聲請羈押。本院審酌案情與證據後，裁定羈押4人，另1人以30萬元交保，目前檢方已提出抗告。

廣告 廣告

而「劉姓特助以15萬元交保」部分為檢察官於偵查階段依職權命具保候傳。檢察官並未就該被告向法院聲請羈押，故法院依法無從介入。根據刑事訴訟法規定，偵查階段被告之逕命具保、聲押或釋放，均屬檢察官職權範圍；法院僅於檢察官聲請羈押時，依法審查並裁定是否羈押。此一制度設計，係為確保偵查與審判之職權分際，並兼顧人權保障與程序正義。

此次的事件源於昨日立院總質詢時，國民黨立委王鴻薇表示，跨國的太子集團洗錢高達好幾百億，在台灣的不法所得高達45億元之多，但其中一位特助在交保後開懷燦笑，引起國內輿論的譁然。王鴻薇指出，詐騙集團在台灣不法所得已超過45億元，但該位特助交保竟然少少的15萬元，卓榮泰看到這樣的畫面震怒嗎？

當時卓榮泰回應，這樣的結果對第一線檢調人員士氣是極大的打擊，很不容易發現一個詐團，把其首腦或相關人員逮捕到案，結果法院輕輕的幾萬塊錢交保，這不僅是國人的觀感不好，對這些執法人員士氣是極大的打擊，「我認為要有效防詐，行政、司法要同步執行。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

共譜情歌1／「啦啦隊女神」孟潔熱戀馮晨軒 街頭十指緊扣藏不住愛

律師名門劈腿1／理律實習律師遭控劈腿 前女友慘遭背叛破財百萬

賣公司賺170億卻喊無聊！35歲富豪曝退休「不像想的那樣爽」 他決定重返職場