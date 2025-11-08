太子集團「爆乳特助」爆已當媽！曾是卡達空姐 超亮眼身分再被起底「本人近況曝光」
跨國詐騙集團「太子集團」遭檢警大規模搜索，查扣超過45億元的資產，引發譁然，其中總經理特助劉純妤5日僅以15萬元交保，露出燦爛笑容以及深邃事業線步出北檢，掀起輿論撻伐，讓大票網友紛紛肉搜其背景，發現劉純妤過去曾是卡達空姐，自介還寫著下「一步一步腳踏實地」，如今涉嫌詐騙顯得相當諷刺。
太子旗下博弈公司「天旭國際」總經理特助劉純妤因燦笑交保，加上姣好身材，引發討論，事後被網友起底過往經歷，有網友發現劉純妤英文名為「Sherran」，疑似已為人母，平時會在Threads分享家庭日常。
此外，網友還發現劉純妤在LinkedIn履歷中顯示，她就讀於世界大學排名前段班的紐西蘭奧克蘭理工大學（AUT）；2015年作為店經理任職於紐西蘭貓食品牌Hulucat；2017年5月至2018年6月則在卡達航空擔任空服員；2018年進入太子集團在台博弈公司「天旭國際科技有限公司」後，以總經理特助的身分工作超過7年，並在自介中寫道「魔鬼藏在細節裡，注重每一個小細節，一步一步腳踏實地，點點累積也能創造巨大收益。」
消息曝光後，讓大票網友痛批，「高學歷卻幹缺德事」「她正對著台灣的司法嘲笑著」「腳踏實地搞詐騙？」「點點累積的是被害人的血淚嗎」。據了解，劉純妤目前緊急將社群設為不公開，甚至疑似刪除LINE帳號，似乎想在這個節骨眼避風頭。
更多鏡週刊報導
王子、粿粿疑偷情「裸體相擁照」遭瘋傳 資深媒體人公開照片比對：背景就是她家浴室
赤裸陳屍浴缸內！謝侑芯與黃明志房內發生何事？ 他揭「演藝圈權勢不對等」背後驚人內幕
謝侑芯陳屍飯店涉及黃明志+毒品 家屬首曝3大訴求「盼守護她的名譽」釐清真相
其他人也在看
太子集團「大U質特助」交保！一票人肉搜「劉純妤」項目太驚人
社會中心／徐詩詠報導柬埔寨太子集團日前因涉嫌掌握非法資金洗錢，據點遭調查單位搜索。不過，該案的意外亮點之一，在於同案被告、公司高層特助劉純妤，因裁定15萬元交保步出北檢過程中，深邃的事業線引發網友好奇她的背景，在Google搜尋欄位上更出現不少相關關鍵字。民視 ・ 1 天前
太子集團豪乳特助劉純妤被肉搜 Google搜尋驚人發現！
日前遭到檢調大動作搜索的跨國詐騙集團太子集團，其中天旭國際科技總經理特助劉純妤，在北檢複訊後以15萬元交保，步出地檢署時面露燦笑還展現「事業線」，引發網友熱議。大批網友紛紛上網搜尋她的背景，目前劉純妤的臉書已關閉，社群帳號也被刪除。中天新聞網 ・ 1 天前
太子燦笑女特助遭起底！ 自介再引熱議「魔鬼藏在細節裡」
涉嫌跨國詐騙與洗錢的柬埔寨「太子集團」（Prince Group）案，4日檢警大規模搜索多處在台據點，查扣該集團在台資產超過45億元，並拘提主嫌王昱棠與25名被告到案。其中，該集團旗下「天旭國際科技有限公司」總經理特助劉純妤以15萬元交保，她步出北檢偵訊室時神情輕鬆、面露笑容的畫面引爆網友怒火，還被網友起底她竟是前空姐，自介裡還這一句「魔鬼藏在細節裡」成反諷名句。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
每月花百萬包養酒店妹！太子集團幹部開遊艇趴選妃 「奢華生活」曝光
太子控股集團（Prince Holding Group）涉嫌跨國詐騙、洗錢，日前檢調進行大規模搜索，一共拘提25名被告，查扣約45億元的資產，太子集團在台開多家空頭公司，其中天旭國際科技名面上是開發軟體，實則是營運博弈，暗中協助太子集團洗錢。檢警調查發現，天旭國際科技總務長62歲的李守禮實際上是擔任「性服務提供者」，派出酒店妹服務太子集團高層。鏡報 ・ 1 天前
路透：Meta每日推送150億則可疑詐騙廣告 年賺2000億
（中央社舊金山2025年11月7日綜合外電報導）路透社報導，美國社群媒體巨擘Meta自估去年營收有10%來自詐騙和禁售商品廣告，且平均每天推送150億則有較高詐騙風險的廣告，其解決方法之一竟是向可疑廣告主收更高費用。根據路透社見過的公司內部文件，擁有臉書（Facebook）、Instagram和WhatsApp等社群媒體平台的Meta去年12月預估，全年約有160億美元（約新台幣4957億元）營收來自詐騙與禁售商品廣告，約占其去年營收的10%。Meta內部文件還顯示，其未能辨識及阻止旗下平台數以十億計使用者暴露在大量詐騙電子商務或投資計畫、非法線上博弈及禁售醫療產品的廣告下，這種情況已持續至少3年。根據其中1份文件，Meta估計其平均每天向旗下各平台使用者推送約150億則「有較高詐騙風險」的廣告，也就是可見明顯詐騙跡象。另1份文件並指出，Meta每年從這類廣告獲得的年化營收約有70億美元（約新台幣2170億元）。Meta所統計的詐騙廣告，許多是來自僅行為可疑到足以被其內部預警系統標示出的廣告主。而文件顯示，除非廣告主被Meta的自動系統預判至少有95%機率進行詐騙，才會遭到封禁。若Me中央社財經 ・ 1 天前
59歲李若彤「脖子凹陷」真相曝光！每天健身5小時體脂15% 霸氣回嗆：那是青筋不是皺紋
「姑姑」李若彤又因狀態登上熱搜！近日她在社群平台分享健身影片，身穿運動背心大秀緊實線條，卻因頸部明顯的縱向肌肉引發討論。有網友擔心「太瘦會顯老」，她隨即在留言區霸氣回覆：「那是青筋，不是皺紋！」一句話化解爭議，也展現她一貫的率真自信。姊妹淘 ・ 1 天前
陳梅慧冥誕當天「爆乳特助15萬交保」 網嘆：為打詐而死vs詐完開心回家
柬埔寨「太子集團控股」因涉跨國詐騙洗錢遭美國檢調起訴，台灣檢警接獲線報後展開調查，查扣集團在台資產逾45億元。而該金額僅是在台灣所查扣到的金額，集團實際犯案據點涉及多個國家，金額達百億美金。北檢拘提主嫌王昱棠等25人到案，經複訊後，涉博弈非法洗錢的天旭公司人...CTWANT ・ 1 天前
太子集團陳志多有錢？ 「麻吉」春風曾爆他很兇：每個國家都買2億超跑
柬埔寨「太子集團」涉跨國洗錢，台灣司法檢調大規模搜索，查扣豪宅、豪車總價約45億元，主嫌陳志目前仍在逃。根據《鏡報》報導，「玖壹壹」春風與陳志是麻吉，都稱對方為「大哥」，2022年在台中舉辦SV Racing車隊總部開幕，陳志當時借春風2億多元的「山豬王」Bugatti Dhiron Sport。 春風還爆料：「他這個人在每個國家都有買一台Dhiron，他很兇。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
爆乳助理劉純妤交保！網憶陳梅慧：1個為打詐而死、1個詐完沒事開心回家
近日，北檢偵辦「太子集團」在台洗錢、線上博弈及詐騙案，其中，助理劉純妤5日以15萬元交保，但她交保後走出時，因一臉燦笑、加上爆乳裝扮，引發輿論爭議，也引起社會觀感不佳，認為既已涉重罪，卻毫無悔意的態度。而5日當天，正好是已故金融犯罪調查師陳梅慧的冥誕，她直到過世前，都還在跟詐騙集團作戰，如今網友將2人對比，不禁感嘆「一個為了打詐而死，一個詐完照樣沒事開心回家，這就是台灣的打詐決心和成果」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
加州房價失控 谷歌十幾名員工「以車為家」
很多人夢想進入谷歌這樣的高科技公司工作，但很少有人想到背後的現實代價。谷歌一名亞裔員工森田健人（Kento Morita...世界日報World Journal ・ 1 天前
【每日揭詐】11/7 假「戶政事務所」來電 金融卡遭盜刷140次損失370萬元
防詐中心公布最新統計資料，11/7全國共受理446件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億2716.3萬元。太報 ・ 10 小時前
幫太子集團轉資產通風報信！管家凃又文交保30萬 檢方怒提抗告
據《ETtoday新聞雲》報導，檢方指出，太子集團由主嫌陳志操控，長期進行跨國電信詐騙，並由中國籍親信李添在台設立洗錢據點。王昱棠負責開設人頭公司，辜淑雯則招募人員，李守禮與邱子恩協助處理李添的個人事務。凃又文則負責集團在台的重要不動產，包括和平大苑11戶豪宅的管...CTWANT ・ 1 天前
陳志「二把手」曝光 藍委爆助幹部入境1／太子集團「二把手」曝！ 胡小偉熟中共高層涉非法吸金
太子集團，又有高層被揪出來了！這個跨國詐騙、洗錢集團的首腦陳志，身邊還有一名親信胡小偉，曾經在中國非法吸金，2022年間也曾多次進出台灣，協助運作 太子在台灣的公司。目前，台灣有23家相關公司被列管，其中除了博弈、資產公司之外，竟還有黑幫分子涉入，包括竹聯、和四海等幫派，都在被嚴格監控。鏡新聞 ・ 1 天前
太子詐團高階幹部皆為中國人 兩藍委被爆曾協助成員入境
即時中心／林韋慈報導從事跨國詐欺、博弈與洗錢等犯罪的太子控股集團（Prince Group），上月遭到美國制裁，今（11）月台灣檢調開始搜捕，並查扣在台相關資產，該集團不但在台成立9家公司，更在101大樓租下兩層辦公室從事非法行為，高層坐擁名車與多棟高級房產；據了解，太子集團董事長陳志主要核心幹部皆為中國籍，曾藉由商務簽證多次來台。民視 ・ 1 天前
中國直播「綁架女子販賣器官」駭人畫面放送！官方出手結局超展開
國際中心／巫旻璇報導中國男星于朦朧墜樓案至今疑點重重，外界因此衍生出「虐殺活摘器官」、「活人獻祭」、「器官移植續命」等各種離奇揣測。就在相關陰謀論持續延燒之際，中國抖音近日一段以「直播綁架販賣器官」為題的影片在網路上瘋傳，嚇壞不少網友，報警求證。對此，中國官方也迅速介入調查並作出回應。民視 ・ 1 天前
魔鬼藏在細節裡？爆乳特助曾當卡達航空空姐「燦笑交保」38字自介曝
檢警調偵辦跨國詐騙集團太子集團（Prince Group），同案被告之中，一名公司高層的女特助劉純妤，因樣貌姣好，裁定15萬元交保，面露燦笑還展現「事業線」步出地檢署，引發熱議；她被網友肉搜，曾在卡達航空擔任空服員一年，自介寫下「魔鬼藏在細節裡，注重每一個小細節，一步一步腳踏實地，點點的累積也可以創造很大的收益」38字，引起網友撻伐。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
灣灣小月昔列「驅逐出境名單」！急刪片「鐵證」流出
政治中心／于士宸報導過去，中國籍配偶「亞亞」、「小微」、「恩綺」等人因在社群平台上宣揚武統言論，遭移民署依法驅逐出境。而在近日，中國網紅「灣灣小月」則因在台北捷運車廂內拍片，與台灣乘客爆發口角，痛罵對方是「青鳥」，還囂張嗆聲：「自己的國家都不認！」，引起外界撻伐。而日前陸委會發言人梁文傑曾回應，「相關機關有在注意，任何案件都會去檢視」。事實上，彎彎小月早在陸委會盯上前、看到亞亞被驅逐出境後，就悄悄將有關鼓吹武統台灣的影片刪光，如今卻躲不過網友的爆料，備份的直播影片再次流出，掀起熱議。民視 ・ 1 天前
李德維、林思銘遭爆協助太子集團幹部入境台灣！林思銘澄清絕無關說
[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導犯罪組織「太子集團」在台詐欺、洗錢案持續逐漸延燒，繼「爆乳特助」劉純妤日前交保燦笑引發眾怒，媒體更報導指太子集團董事...FTNN新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風如同怪物仍敵不過台灣這1物！專家揭3原因
生活中心／綜合報導今（8）日各地大多為晴到多雲的天氣，雖然天氣穩定，但「鳳凰」颱風已在凌晨2點增強為中度颱風，目前暴風半徑已來到200公里，中心結構也變得紮實。對此，氣象專家林得恩示警，鳳凰颱風將會是個「又強又大的怪物」，但即便如此，鳳凰仍會受到「3因素」影響，導致強度快速減弱，直喊「還是護國神山，夠力！」。民視 ・ 12 小時前
非以商務事由！太子集團2高層頻來台 移民署：以觀光名義入境
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團洗錢案，4日專案小組發動搜索行動，一舉拘提天旭國際公司負責人王昱棠及辜淑雯等25人；據了解，陳志為了掌控台灣業務，曾派遣2名中國籍高層劉學鋒、李丞丞來台，還疑似透過立委關說入境；國民黨立委林思銘則回應，他僅透過電話詢問申請流程，並未關說審查過程；對此，移民署表示，2人均是以觀光旅遊名義來台。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前