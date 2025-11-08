太子集團「爆乳特助」爆已當媽！曾是卡達空姐 超亮眼身分再被起底「本人近況曝光」

總經理特助劉純妤5日僅以15萬元交保，露出燦爛笑容以及深邃事業線步出北檢，掀起輿論撻伐。（翻攝畫面）

跨國詐騙集團「太子集團」遭檢警大規模搜索，查扣超過45億元的資產，引發譁然，其中總經理特助劉純妤5日僅以15萬元交保，露出燦爛笑容以及深邃事業線步出北檢，掀起輿論撻伐，讓大票網友紛紛肉搜其背景，發現劉純妤過去曾是卡達空姐，自介還寫著下「一步一步腳踏實地」，如今涉嫌詐騙顯得相當諷刺。

太子旗下博弈公司「天旭國際」總經理特助劉純妤因燦笑交保，加上姣好身材，引發討論，事後被網友起底過往經歷，有網友發現劉純妤英文名為「Sherran」，疑似已為人母，平時會在Threads分享家庭日常。

廣告 廣告

此外，網友還發現劉純妤在LinkedIn履歷中顯示，她就讀於世界大學排名前段班的紐西蘭奧克蘭理工大學（AUT）；2015年作為店經理任職於紐西蘭貓食品牌Hulucat；2017年5月至2018年6月則在卡達航空擔任空服員；2018年進入太子集團在台博弈公司「天旭國際科技有限公司」後，以總經理特助的身分工作超過7年，並在自介中寫道「魔鬼藏在細節裡，注重每一個小細節，一步一步腳踏實地，點點累積也能創造巨大收益。」

劉純妤在「天旭國際科技有限公司」履歷曝光。（翻攝自cake.me官網）

消息曝光後，讓大票網友痛批，「高學歷卻幹缺德事」「她正對著台灣的司法嘲笑著」「腳踏實地搞詐騙？」「點點累積的是被害人的血淚嗎」。據了解，劉純妤目前緊急將社群設為不公開，甚至疑似刪除LINE帳號，似乎想在這個節骨眼避風頭。

更多鏡週刊報導

王子、粿粿疑偷情「裸體相擁照」遭瘋傳 資深媒體人公開照片比對：背景就是她家浴室

赤裸陳屍浴缸內！謝侑芯與黃明志房內發生何事？ 他揭「演藝圈權勢不對等」背後驚人內幕

謝侑芯陳屍飯店涉及黃明志+毒品 家屬首曝3大訴求「盼守護她的名譽」釐清真相