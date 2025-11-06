太子集團「爆乳特助」私生活全被挖！網驚見已當媽 她嚇到急關帳

社會中心／倪譽瑋報導

柬埔寨跨國詐團太子集團（Prince Group）涉組織犯罪，不法所得高達45億多，4日地檢署調查台灣的操盤手，其中特助劉純妤複訊後以15萬元交保，當天的衣著讓她被網友與各媒體封為「爆乳特助」。如今劉純妤的個人社群被挖出，有上傳一些與家人的生活照，更有網友發現她似乎有孩子了；不過，目前劉純妤已將LinkedIn等個人社群關閉。

太子集團洗錢案擴大搜查 「爆乳特助」劉純妤15萬交保

檢調偵辦柬埔寨「太子集團」涉在台非法洗錢、博弈案，本月4日兵分47路發動搜索，拘提24名被告到案。目前「太子集團」主嫌陳志的陸籍親信李添在台聘用的助理劉純妤，已用15萬元交保，據了解，交保當天劉純妤看到丈夫來為她辦保，臉上還露出開心笑容。

此外，交保時劉純妤的裝扮引發關注，她穿著寬鬆格子襯衫，被網友與各媒體封為「爆乳特助」。劉純妤的外貌與她交保時的神情輕鬆，讓不少網友紛紛挖掘她的資訊，在LinkedIn自我簡介，劉純妤稱自己2013年至2016年間，就讀紐西蘭奧克蘭理工大學，2017年至2018年還曾任職卡達航空空服員。

學歷、經歷都遭起底 劉純妤社群被網友挖到關閉

如今劉純妤的Threads與LINE也都被網友挖出，被發現她的英文名字叫「sherran Liu」，也有在Threads上分享與家人的影片，似乎是有孩子了，許多網友推測她已當媽媽。昨（5）日劉純妤的個人社群照紛紛被挖，如今再查看，LINE帳號已刪除、IG設為不公開、LinkedIn也關閉了。

不少網友紛紛批評，「報應會來的，不是不報時候未到」、「照片的微笑，沾滿了多少家庭的鮮血」、「這笑容對比被詐騙家破人亡，情何以堪」、「捲入如此大案件只要15萬交保，不笑爛才有鬼」。

