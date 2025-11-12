太子集團「爆乳特助」15萬交保燦笑惹議！閣揆也重批 北院回擊「檢方放的人」拒背鍋

總經理特助劉純妤5日僅以15萬元交保，露出燦爛笑容以及深邃事業線步出北檢，掀起輿論撻伐。（翻攝畫面）

跨國詐騙集團「太子集團」在台據點，遭檢警大規模搜索，查扣超過45億元的資產，引發譁然，其中總經理特助劉純妤5日僅以15萬元交保，露出燦爛笑容以及深邃事業線步出北檢，掀起輿論撻伐。對此，北地院昨（12日）發出4點聲明，並強調劉女交保是檢方所為。

檢調本月4日大規模搜索柬埔寨太子集團跨國洗錢等案，拘提24人並漏夜複訊後，其中總經理特助劉純妤隔日以15萬元交保，且露出燦爛笑容以及深邃事業線步出北檢，引發譁然。對此，行政院長卓榮泰昨在立法院答詢時，也批抓到首腦與相關人員，法院准許輕輕幾萬元交保、「對執法人員士氣是極大打擊」，喊話要有效防詐，行政、司法要同步執行。

針對相關爭議，北院昨也隨即發4點鄭重聲明，強調人是檢方放的，指近日媒體報導「柬埔寨跨國詐欺集團『太子集團』在臺據點遭搜索，涉案特助劉女以新臺幣15萬元交保，引發輿論譁然」等情，為免誤解，特此說明如下：

檢警調日前針對太子集團洗錢案執行搜索並拘提、約談24人。檢察官於偵訊後，對其中19人依案情分別命具保候傳，或並限制出境出海；另就5人向本院聲請羈押。本院審酌案情與證據後，裁定羈押4人，另1人以30萬元交保（檢察官不服，業已提起抗告）。 媒體關注之「劉姓特助以15萬元交保」部分，係檢察官於偵查階段依職權命具保候傳。檢察官並未就該被告向法院聲請羈押，故法院依法無從介入。該項交保並非本院所為的裁定，特此說明。 依刑事訴訟法規定，偵查階段被告之逕命具保、聲押或釋放，均屬檢察官職權範圍；法院僅於檢察官聲請羈押時，依法審查並裁定是否羈押。此一制度設計，係為確保偵查與審判之職權分際，並兼顧人權保障與程序正義。 社會各界對於打擊跨國詐欺犯罪的期待與關切，本院深表理解與尊重，並將持續秉持依法審理、慎重裁量之原則，致力於公義與社會安全的實現。

