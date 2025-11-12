太子集團「爆乳特助」15萬交保燦笑挨轟！ 台北地院：檢察官處理的

陳志左右手李添在台特助劉純妤，15萬元交保，離開時燦笑引眾怒。資料照。呂志明攝



柬埔寨太子集團涉跨國詐欺、洗錢，遭台北地檢署查扣45億資產，而主嫌王昱棠等5人遭聲押後，僅有豪宅和平大院「守門人」凃又文30萬交保，檢方正提起抗告。至於詐騙首腦陳志的親信李添在台特助劉純妤，獲15萬元交保，其低胸爆乳燦笑離開的畫面引發輿論譁然，立委也喊修法。有人將矛頭指向台北地院，北院澄清，劉女交保是檢察官依職權所為，法院無從介入。

柬埔寨太子集團負責人、華僑陳志涉嫌在台灣成立多家公司，另在台北101等地租用兩層樓，擁有10幾戶豪宅和平大苑及不勝數的跑車，實則繞道台灣進行跨國洗錢詐騙。

檢調日前發動搜索約談，帶走包括陳志左右手李添的台灣特助劉純妤等25人，劉女訊後以15萬元交保，但她步出北檢法警室時突然抬頭燦笑，由於她穿低胸上衣暴露好身材，頓時成為媒體焦點，但輿論後續痛罵輕保，流彈波及法院。

柬埔寨太子集團董事長陳志砸錢買下11戶豪宅「和平大苑」，檢調一併查扣。資料照。調查局提供

柬埔寨太子集團涉嫌在台洗錢，調查人員前往「和平大苑」查扣多部豪車。資料照。調查局提供

北院澄清，媒體關注之「劉姓特助以15萬元交保」部分，是檢察官於偵查階段依職權命她具保候傳。由於檢察官未就劉女部份向法院聲押，法院依法無從介入，且交保並非北院所為的裁定。

北院指出，檢警調針對太子集團洗錢案執行搜索並拘提、約談24人。檢察官於偵訊後，對其中19人依案情分別命具保候傳，分別諭知限制出境出海；另就5人聲請羈押。北院審酌案情與證據後，裁定羈押4人，另1人以30萬元交保，檢察官不服，已提起抗告。

北院解釋，依《刑事訴訟法》規定，偵查階段被具保、聲押或釋放，均屬檢察官職權範圍；法院只會在檢察官聲請羈押時，依法審查並裁定是否羈押。這種制度設計，是為了確保偵查與審判的職權分際，並兼顧人權保障與程序正義。

北院強調，社會各界對於打擊跨國詐欺犯罪的期待與關切，本院深表理解與尊重，並將持續秉持依法審理、慎重裁量之原則，致力於公義與社會安全的實現。

太子集團首腦陳志遭美國起訴後，目前人間蒸發，但他長期利用台灣洗錢。資料照。照片取自太子集團官網。

太子集團洗錢案24名被告一覽。

