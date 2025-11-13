太子集團「爆乳特助」15萬交保燦笑掀議！北院罕發4點聲明不背鍋：檢察官未聲請羈押

柬埔寨「太子集團」涉跨國詐騙洗錢，北檢查扣資產45億元，拘提25人，「爆乳特助」劉純妤15萬交保後燦笑，引發議論。 圖：讀者提供

[Newtalk新聞] 柬埔寨「太子集團」涉及跨國詐騙以及洗錢，檢警日前大規模搜索查扣超過45億元的資產，包含和平大苑11戶在內以及旗下天旭國際等博弈公司。其中太子集團主席陳志親信、財務長李添（中國籍）的特助劉純妤，以15萬元交保，露出燦爛笑容以及傲人身材走出北檢，引發譁然。對此，北院特別發出聲明指出，台北地檢署並未向北院聲押劉女。

對於劉純妤以15萬元交保後燦笑走出北檢，卓榮泰昨日稱，法院僅以數萬元讓涉案人士交保，對前線執法人員，這對執法人員是極大打擊，使得輿論導向台北地方法院。

廣告 廣告

北院聲明指出，近日媒體報導「柬埔寨跨國詐欺集團『太子集團』在臺據點遭搜索，涉案特助劉女以新臺幣15萬元交保，引發輿論譁然」等情，臺灣臺北地方法院為免誤解，特此說明如下：

一、 檢警調日前針對太子集團洗錢案執行搜索並拘提、約談24人。檢察官於偵訊後，對其中19人依案情分別命具保候傳，或並限制出境出海；另就5人向本院聲請羈押。本院審酌案情與證據後，裁定羈押4人，另1人以30萬元交保（檢察官不服，業已提起抗告）。

二、 媒體關注之「劉姓特助以15萬元交保」部分，係檢察官於偵查階段依職權命具保候傳。檢察官並未就該被告向法院聲請羈押，故法院依法無從介入。該項交保並非本院所為的裁定，特此說明。

三、 依刑事訴訟法規定，偵查階段被告之逕命具保、聲押或釋放，均屬檢察官職權範圍；法院僅於檢察官聲請羈押時，依法審查並裁定是否羈押。此一制度設計，係為確保偵查與審判之職權分際，並兼顧人權保障與程序正義。

四、 社會各界對於打擊跨國詐欺犯罪的期待與關切，本院深表理解與尊重，並將持續秉持依法審理、慎重裁量之原則，致力於公義與社會安全的實現。

廣告 廣告

查看原文

更多Newtalk新聞報導

放任太子集團幾十億現金提領？ 金管會：銀行通報都符合規定

同名同姓支持者遭網軍影射太子集團成員 邱議瑩：嚴厲譴責惡意造謠！