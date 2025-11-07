太子集團「爆乳特助」15萬交保燦笑遭起底！自介「腳踏實地」超諷刺

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

跨國詐騙集團「太子集團」在台單位4日遭檢警大規模搜索，查扣超過45億元的資產，並拘提包含高級幹部在內共25位相關人士，目前檢方也因明確掌握串滅證事由，於6日深夜成功聲押禁見天旭負責人王昱棠、人資長辜淑雯、幹部李守禮、邱子恩等4名台籍幹部獲准。其中，太子旗下博弈公司「天旭國際」總經理特助劉純妤因以15萬元交保後的燦笑表情和姣好身材引發討論，過往經歷也隨之遭到起底，網友發現她過去曾是卡達空姐，自介還寫著下「一步一步腳踏實地」的字句，顯得相當諷刺。

太子旗下博弈公司「天旭國際」總經理特助劉純妤的過往經歷遭到起底。（圖／翻攝畫面）

劉純妤的過往經歷被挖出後，有網友發現她疑似已為人母，平時會在Threads分享家庭日常，其LinkedIn中則顯示她曾就讀紐西蘭奧克蘭理工大學（AUT），在2015年作為店經理任職於紐西蘭貓食品牌Hulucat，2017年5月至2018年6月則在卡達航空擔任空服員。

2018年進入太子集團在台博弈公司「天旭國際科技有限公司」後，她以總經理特助的身分工作超過7年，平時負責管理與採購陳年烈酒、藝術品等奢侈品，偶爾也會兼任英文翻譯。諷刺的是，其自介上寫著「『魔鬼藏在細節裡』，注重每一個小細節，一步一步腳踏實地，點點的累積也可以創造很大的收益」，如今卻因涉詐被抓。

消息一出便引來大批網友怒轟「高學歷卻幹缺德事」、「魔鬼不是藏在細節裡，是藏在他們公司裡」、「她正對著台灣的司法嘲笑著」、「點點累積的是被害人的血淚嗎」、「腳踏實地搞詐騙？」。

