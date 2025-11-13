太子集團「爆乳特助」15萬交保！卓榮泰批「打擊士氣」 北院喊冤：檢察官沒聲請羈押

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

跨國詐騙集團「太子集團」在台據點日前遭檢警大規模搜索，查扣資產超過45億元，共帶回24人偵訊。其中總經理特助劉純妤5日以15萬元交保離開北檢，由於她在交保時打扮清涼、一臉燦笑引起外界抨擊，被戲稱是「爆乳特助」。連行政院長卓榮泰也在立法院表示，若抓到主嫌與相關成員卻只以「幾萬元」交保，確實會打擊第一線士氣。對此，台北地方法院昨（12日）發布四點聲明澄清，強調劉女的交保決定是檢察官在偵查階段依職權所為，法院並未介入，也未受理羈押聲請，因此不存在「法院准許15萬元交保」的情況。

總經理特助劉純妤5日以15萬元交保離開北檢，由於她在交保時打扮清涼、一臉燦笑引起外界抨擊，被戲稱是「爆乳特助」。（圖／翻攝畫面）

北院說明，檢警調4日執行搜索後，帶回24人訊問；檢察官偵訊後對19人命具保候傳或限制出境、出海，並對5人聲請羈押。法院經審認4人羈押理由充分予以裁定，另1人以30萬元交保（檢方已抗告）。至於劉女案，檢方並未向法院聲請羈押，因此法院依法無從介入，交保亦非法院裁定。

北院強調，偵查階段被告是否具保、聲押或釋放均屬檢察官職權，法院僅在接獲羈押聲請後才進行審查。此制度旨在維持偵查與審判的職權分際，同時兼顧程序正義。法院也表示，理解社會對打擊跨國詐欺犯罪的期待，將持續依法審理、慎重裁量。

北院聲明全文如下：

檢警調日前針對太子集團洗錢案執行搜索並拘提、約談24人。檢察官於偵訊後，對其中19人依案情分別命具保候傳，或並限制出境出海；另就5人向本院聲請羈押。本院審酌案情與證據後，裁定羈押4人，另1人以30萬元交保（檢察官不服，業已提起抗告）。

媒體關注之「劉姓特助以15萬元交保」部分，係檢察官於偵查階段依職權命具保候傳。檢察官並未就該被告向法院聲請羈押，故法院依法無從介入。該項交保並非本院所為的裁定，特此說明。

依刑事訴訟法規定，偵查階段被告之逕命具保、聲押或釋放，均屬檢察官職權範圍；法院僅於檢察官聲請羈押時，依法審查並裁定是否羈押。此一制度設計，係為確保偵查與審判之職權分際，並兼顧人權保障與程序正義。

社會各界對於打擊跨國詐欺犯罪的期待與關切，本院深表理解與尊重，並將持續秉持依法審理、慎重裁量之原則，致力於公義與社會安全的實現。

