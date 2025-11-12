「太子集團」爆乳特助15萬交保被罵翻 台北地院：非北院所為裁定

記者楊佩琪／台北報導

▲太子集團李添特助劉純妤獲15萬交保，各界罵翻。（圖/資料畫面）

台北地檢署偵辦「太子集團」在台洗錢案，拘提集團董事長陳志在台操盤手王昱棠等24人到案，其中王昱棠等4人聲押禁見獲准，集團在台負責管理和平大苑的幹部凃又文則30萬元交保，北檢已提起抗告。不過外界對於另名被告，集團財務長李添特助劉純妤獲15萬元交保，痛批縱放。台北地方法院12日發出新聞稿表示，檢察官並未向法院聲請羈押劉女，該項交保並非北院所為。

北院表示，針對媒體報導「柬埔寨跨國詐欺集團『太子集團』在臺據點遭搜索，涉案特助劉女以新臺幣15萬元交保，引發輿論譁然」，劉女獲15萬元交保為檢察官於偵查階段依職權命具保候傳。檢察官並未就該被告向法院聲請羈押，故法院依法無從介入。該項交保並非本院所為的裁定。

另依刑事訴訟法規定，偵查階段被告之逕命具保、聲押或釋放，均屬檢察官職權範圍；法院僅於檢察官聲請羈押時，依法審查並裁定是否羈押。此一制度設計，係為確保偵查與審判之職權分際，並兼顧人權保障與程序正義。

北院強調，社會各界對於打擊跨國詐欺犯罪的期待與關切，本院深表理解與尊重，並將持續秉持依法審理、慎重裁量之原則，致力於公義與社會安全的實現。

