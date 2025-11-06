太子集團「爆乳特助15萬交保」燦笑離開 網嘆：社會觀感很差

北檢大規模搜索柬埔寨太子集團在台組織，特助劉純妤北檢複訊後以15萬交保。（圖／翻攝畫面）

太子集團以柬埔塞為據點，涉犯跨國詐欺及洗錢案，集團董事長陳志日前遭到英美聯手制裁。台北地檢署查扣集團在台資產逾45億元，並拘提25名被告以及10位證人。其中，陳志陸籍親信、集團財務長李添在台灣的「爆乳特助」劉純妤以15萬元交保，更是在獲釋後笑容滿面地步出地檢署，引發社會譁然。對此，財經達人「股人阿勳」也直言，法官開了一個比閃兵30萬元交保還低的數字，這社會觀感是真的差。

柬埔寨「太子集團控股」因涉跨國詐騙洗錢遭美國檢調起訴，台灣檢警查則扣集團在台資產，總額逾45億元。而該金額僅是在台灣所查扣到的金額，集團實際犯案金額達百億美金。

北檢拘提主嫌王昱棠等25人到案，經複訊後，涉博弈非法洗錢的天旭公司人資長辜淑雯，遭台北地方法院裁准羈押禁見，其餘天旭負責人王昱棠、特助李守禮、幹部凃又文、邱子恩遭檢方聲押禁見，將於今（6）日開庭。獲保釋名單中，李添在台秘書劉純妤意外掀起討論，其在偵訊結束後以15萬元交保；身穿寬鬆格紋襯衫和一件低胸內搭，露出事業線，畫面中可見她神情輕鬆，笑著離開地檢署。

對此，股人阿勳在臉書粉專直言，整個詐騙集團環環相扣，每一個環節都罪孽深重，當然，法官可能評估特助涉案情節輕、或無法負擔，因此開了一個比閃兵30萬交保還低的數字，但這社會觀感是真的差。

股人阿勳忍不住吐槽，集團犯案所得達百億美金，而劉純妤僅以15萬元交保，因此如果沒有廉恥的話，交保後當然是笑著離開法院。

貼文曝光後，大票網友紛紛火大留言，「打詐打不完就是這樣，而且還高報酬低風險」、「她在恥笑無能政府」、「再次證明台灣司法就是一個笑話」、「罰太輕，整個社會價值觀都變了」、「台灣是詐騙的溫床」、「目前台灣的政府與司法就是個笑話」、「這種交保金額到底是怎樣定出來的」、「真的笑得完全沒有廉恥之心」、「可笑的司法」、「詐騙這麼明目張膽，台灣司法已死」。

