「太子集團」狂洗45億！四叉貓神出1人疑是「小草」

從事跨國詐欺、博弈的柬埔寨「太子集團」，近來將觸角伸進台灣，大量購買豪宅、豪車來洗錢，總價值高達45億。檢調4日起積極追查相關據點，並拘提20多名集團核心成員，包括人資長辜淑雯昨日（6）凌晨裁定羈押禁見；晚間裁定管理豪宅的王昱棠、天旭國際科技幹部李守禮、邱子恩收押禁見，3人今日（7）凌晨也搭上囚車，前往台北看守所，其他人則是交保。對此，網紅四叉貓昨晚神出交保人之一的楊姓工程師，疑似就是「柯蔥粉」，掀起全網熱議。

太子集團在台洗錢45億，警調4日同步展開搜索行動，拘提包括主嫌王昱棠在內的25名集團成員。（圖／翻攝畫面）









四叉貓肉搜出其中一名交保的楊姓工程師，疑似為柯文哲、黃國昌粉絲。（圖／翻攝自 Threads ＠4xgay）





美國司法部與財政部聯手起訴柬埔寨太子集團控股創辦人陳志，指其涉嫌電信詐欺、洗錢及強迫勞動，並沒收市值約150億美元的比特幣。台灣方面，警調4日同步展開搜索行動，拘提包括主嫌王昱棠在內的25名集團成員。經偵訊後，確認其中10餘人涉犯洗錢、賭博等罪嫌，分別以3萬至20萬元不等金額交保。然而，時常關心時事的網紅四叉貓，昨日也在Threads上發文，指出其中一名以三萬元交保的楊姓工程師，疑似為「柯蔥粉」，四叉貓肉搜到該名工程師的臉書，發現他2年前曾在臉書轉貼過柯文哲金融政策記者會，更是在追蹤欄位驚見黃國昌，臉書自介的工作經歷還高掛天旭國際擔任Lead Software Engineer（首席軟體工程師），相當高調。





網友開酸「詐騙集團支持詐騙集團怎麼了嗎？」。（圖／翻攝自 Threads ＠4xgay）





四叉貓狠酸，「翻開楊姓工程師的臉書可以看到他支持柯文哲，追蹤黃國昌，我現在能不能喊『不全是小草，但總是小草』呢？」。貼文曝光後，掀起網友討論，留言表示：「就很草阿，現在草交保，以草的定義，肯定清清白白啦！」、「詐騙集團支持詐騙集團怎麼了嗎？」、「連信徒也都是這樣，可憐」、「全部都是草，永遠都是草」。













《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

