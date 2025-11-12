太子集團「現金買豪宅超跑」 銀行、建商都不奇怪？ 彭金隆回應了





柬埔寨「太子集團」捲入跨國詐騙與洗錢案，遭美國財政部列入全球制裁名單。台灣檢警偵辦太子集團在台分公司，於4日查扣包含北市大安區豪宅「和平大苑」在內11處房產、29輛各牌豪車、60個空殼公司銀行帳戶內大筆現金，總價值逾45億元，引發社會譁然。國民黨立委賴士葆今（12）日於立法院就此案進行質詢，怒轟「這個都現金交易，銀行是幹什麼啊？」

太子集團案涉及國內10家銀行，國民黨立委賴士葆痛批，詐騙集團在台操作數十億資金買豪宅、超跑，銀行卻未見異常通報，「一般小老百姓提領自己的錢，領個幾十萬就被問東問西，囉囉嗦嗦，還問10～20分鐘，但是對於詐欺犯，動輒幾億、幾十億，現金轉帳、提領都沒關係耶，銀行是在幹什麼啊？睡覺嗎？」多位立委也質疑金管會監理失靈，形同縱放國際詐騙金流。

廣告 廣告

對此，金管會主委彭金隆回應指出，兩者完全不同，組詐的部份是為了民眾財產做的，而立委賴士葆提到的是反洗錢的作為，還反駁「我們都在睡是媒體在說的」。彭金隆表示，10月10日收到美國制裁，金管會在10月15日即啟動金檢行動，要求檢查局立即進駐相關銀行了解資金流向，並約詢金融機構確認是否落實「客戶盡職審查」（CDD）與「加強盡職審查」（EDD），確保反洗錢制度運作無虞。他強調，14日接獲美方制裁訊息後，已立即要求銀行凍結相關帳戶。

彭金隆表示，外資進出台灣頻繁，主管機關均有層層把關，包括僑外投資審查與大額通報機制，銀行也須依規執行「客戶盡職調查」（CDD）。他強調，相關交易均符合反洗錢規定，但仍需時間深入釐清金流來源，不能以片面觀感簡化問題。彭金隆指出，檢查局已進駐涉案銀行全面調查資金進出狀況，並與檢警、調查局等單位密切合作，強調洗錢案屬跨國性犯罪，必須依據證據、多方協調才能徹底釐清真相。

賴士葆詢問彭金隆銀行是否有違規？彭金隆回應，「至少在通報上沒有問題」，但強調國際洗錢案複雜，須循證調查，不能簡化為「銀行沒作為」。銀行局局長童政彰補充說明，自民國108年（2019年）起，國內金融機構已針對太子集團資金異常進行大額與可疑交易通報，7年來共通報達52次，資料均移交調查局與執法單位。他強調，金融機構依規定執行報送，但是否涉及不法仍需司法機關釐清。

彭金隆後表示，金管會將持續檢視A、B、C三層機制─A檢視規定是否落實（像是大額疑似洗錢的通報）、B查核銀行執行狀況、C持續精進制度，銀行都有與高檢署合作，強化異常交易偵測。

影片時間：2025/11/12 9：33

廣告 廣告

（封面圖／翻攝《國會頻道》的YT頻道）

更多東森財經新聞報導



豪宅、名車遭查扣！ 太子集團45億資產怎處理 內行曝流向

被爆關說「太子集團幹部」來台 林思銘回應了

燦笑女特助15萬交保！ 卓榮泰怒批法院輕放：重挫打詐士氣