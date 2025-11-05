太子集團「破5億稀世豪車群」再曝光「全部上銬」 同款周杰倫、林志穎

社會中心／陳佳鈴報導

太子集團被檢調查扣最受外界矚目的，莫過於台北市豪宅「和平大苑」地下室一座堪稱「5億超跑車庫」的華麗陣容。（圖／調查局提供）

柬埔寨華人陳志掌控的「太子集團控股」被指涉入大規模詐欺、洗錢等重罪，台北地檢署大動作搜索扣押，查封集團旗下資金、房產與車輛等資產，粗估總額超過45億元，並拘提主嫌王昱棠等25名相關人到案。而最受外界矚目的，莫過於台北市豪宅「和平大苑」地下室一座堪稱「5億超跑車庫」的華麗陣容，多款全球限量、高價名車遭檢方貼封條、鎖上鐵鍊，此次再度被曝光的豪車「全部上銬」畫面超級震撼。

除了先前曝光的布加迪 Bugatti「Chiron 山豬王」以及 Ferrari「LaFerrari 拉法」之外，這波查扣名單中還包含稀有頂級車款，當中最吸睛者為全球限量的 McLaren Senna LM。

這款車型與周杰倫、林志穎也愛的不凡座駕同屬 Senna 車系，但「LM」版本更是稀有中的稀有「全球僅生產約20輛」，搭載 4.0L V8雙渦輪引擎，最大馬力提升至 825 匹、扭力 81.6 公斤米，性能直逼賽道級規格。知名 YouTuber Joeman 曾採訪另一位台灣車主，光購車價就高達新台幣 1.1 億元，市值驚人。

太子集團稀世豪車群再曝光「全部上銬」，全部用鐵鍊鍊住，貼上封條。（圖／調查局提供）

另一亮點為 Ferrari Monza SP2！這款車堪稱「公路合法的賽車」，車身沒有車頂、沒有前後擋風玻璃，設計致敬 1950 年代經典賽車造型。為解決高速風壓問題，車頭設置「虛擬擋風板」導流系統，既不影響視線也能保持舒適。

Monza SP2 採 6.5L V12 自然進氣引擎，最大馬力 800 匹、扭力達 73.2 公斤米，0 至 100km/h 加速僅 2.9 秒，全球限量 499 輛，當年台灣基本售價 8,500 萬元起跳。

查扣名車完整陣容一次看

本次遭查扣的豪車清單如下：

McLaren Senna LM （全球限量、約 1.1 億元級）

Ferrari Monza SP2 （全球限量 499 輛、約 8,500 萬起）

Ferrari LaFerrari

Bugatti Chiron「山豬王」

其他高價款則包含：

Ferrari SF90（約 2,658 萬起）

Ferrari 296 GTB（約 1,688 萬起）

Porsche 911 Turbo S（約 1,311 萬起）

Porsche 718 GT4 RS（約 720 萬起）

Porsche 718 Spyder RS（約 778 萬起）

Porsche Taycan（約 432 萬起）

Lamborghini Urus（約 1,000 萬起）

McLaren 765LT（約 2,368 萬起）

估算全部價值輕易突破數億元，如今全數貼封條、鎖上鐵鍊，只能靜置車庫、成為凍結資產。

