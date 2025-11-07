太子集團「線上博弈詐騙」內幕曝光 專家發現一現象成黑金帝國「行業配方」

​跨國大型詐欺案「太子集團控股」近期成為社會焦點，台北地檢署本月4日查扣逾新台幣45億元資產，並拘提25名涉案被告到案。對此，財經臉書粉專「股人阿勳」分享了詐團常用的4大話術，提醒民眾提高警覺。

股人阿勳今（7）日在臉書發文透露，他聽過兩位朋友的親身經驗，一位是線上博弈公司的業務主管，另一位是軟體工程師，兩人都坦言，台灣有不少博弈公司就藏在商業大樓裡，開給業務與工程師的薪水比一般公司高不少，甚至有「跟白道有打交道、事先和律師演練被抓要怎麼說」這種怪異的內場流程。阿勳也指出，更奇怪的是，那些老闆與幹部普遍愛包養、開豪車，幾乎成了一種行業配方。

股人阿勳提到，這些人自己也知道很多行為違法，但錢給的夠，內心的道德尺就會被模糊化：「反正我只是拿錢辦事，說不知道就好。」這種心態，比任何行銷話術更可怕。而這些線上博弈公司不是靠遊戲公平賺錢， 而是透過操作機率+傳銷式拉人頭+洗錢等方式獲利。

股人阿勳透過實際觀察，拆解詐團4大話術：

1、出金障礙：遊戲看起來公平、你也可能真的贏了，但提款才是戲開始：莫名門檻、莫名手續費、要求再驗證或硬要你再入金才能出金。結果不是你沒贏，而是錢被「凍」在平台裡，讓你只能持續投入，直到傾家蕩產。

2、傳銷式拉人頭：高額推薦獎金包得像創業機會，但本質常是用新會員的錢去付前人的提款，典型的龐氏外衣。

3、假勝率與介面操控：贏家截圖、造假的遊戲記錄、客服話術，目的是讓你繼續加碼。前期讓你贏小的，後期你想退出時，就會讓你輸一筆大的。

4、洗錢最佳利器：賭博平台能把現金快速轉成籌碼，再透過頻繁交易、跨境出入金或虛擬幣路徑回流，之後再去買豪車、房地產、股票，把資金漂白。

綜合上述，股人阿勳指出，他們會透過手段，把自己包裝成合法的公司，繳一些稅、報一些費用、做一些公益，但明眼人都知道這是黑的。

