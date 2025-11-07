太子集團「肉林趴」出口海量正妹！副手誇「台灣妹最讚」淫亂內幕曝

社會中心／綜合報導

柬埔寨華人陳志主導的「太子集團控股」涉嫌跨國詐欺及洗錢，台北地檢署於本月4日展開搜索行動，動員47組人馬同步攻堅，全案查扣資產高達45億元新台幣，並約談25人、通知10人到案說明。除詐騙與洗錢疑雲外，檢警更意外揭露該集團長年舉辦所謂「層峰派對」，由旗下合作公司高層李守禮負責召集正妹、網紅與小模，為高層與政商賓客提供性招待，醜聞震撼各界。









太子集團「酒池肉林趴」出口海量正妹網紅！陳志副手誇「台灣妹最讚」淫亂內幕曝光

台北地檢署於本月4日展開搜索行動，動員47組人馬同步攻堅，全案查扣資產高達45億元新台幣。（圖／調查局提供）

「太子集團」長期在柬埔寨多地經營以詐騙園區為名的基地，實際上進行加密貨幣與線上博弈投資詐欺，並透過空殼公司洗錢。資金流向多國，用以購買豪宅與超跑，隱匿巨額犯罪所得。檢方此次扣押的項目包括18筆不動產與26輛名車，其中在台北指標豪宅內就擁有11戶；名車部分則包含市價1.6億元的法拉利「馬王」、2億元布加迪「山豬王」、1億元麥拉倫與8千萬元保時捷918，光這4輛車總值就超過5億元。





李守禮過去曾在北市龍亨酒店擔任幹部，因此專門替找正妹、網紅、小模，來招待集團高層、政商貴賓，並提供性服務。（圖／民視新聞）









根據《ETtoday新聞雲》報導，檢警查出太子集團每年固定舉行奢華派對，由天旭國際科技幹部李守禮出面，安排旗下主席陳志及特助李添等人「選妃」取樂。李守禮曾任台北龍亨酒店幹部，熟悉娛樂圈與酒店人脈，因此能快速網羅大量正妹與網紅，為政商高層提供「性服務」。陳志曾在東南亞購得三艘豪華遊艇，舉辦為期三天兩夜的海上派對，特助李添也多次參與。李添過去看中一名外型亮眼的酒店女子，當場開價300萬元包養，李守禮還協助議價至100萬元成交。據悉，李添沉迷女色，每年花費數百萬元在台灣包養多名女子。

柬埔寨華人陳志(左)主導的「太子集團控股」涉嫌跨國詐欺及洗錢。（圖／民視新聞）









另據《鏡報新聞網》指出，李守禮現年62歲，長期為太子集團在台的主要聯絡人，專責招待事宜，甚至替李添安排「包養龍亨妹」與女大生，價碼從每月百萬元到每年120萬元不等。知情人士表示，李添在多國均有情婦，卻曾私下誇讚「台灣妹服務最好」。李守禮更會定期籌辦「層峰聚會」，包船出海、安排美人相伴，場面奢靡至極。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

