「太子集團」藏台北101七年 賈永婕無奈：無權查背景

跨國詐騙組織太子集團，其中有辦公室就位在台北101裡頭，而且一藏就是7年的時間！101董事長賈永婕就提到，她在第一時間得知此事，真的非常震驚，馬上回頭檢視，是不是內部控制出現疏失？她同時也很無奈地說，她沒有任何公權力，像檢警那樣去調查租戶背景，只能依據公開的商業資訊進行查核，喊話公部門幫幫忙事先查核租戶背景，不過實際詢問經發局、警政單位，執行上還是有一定難度。

穿著淺色外套，表情看起來很從容，這位楊姓工程師，涉嫌設計博弈程式違法洗錢，他服務的單位天旭國際，就在跨國犯罪組織太子集團底下，其中有辦公室位在台北101裏頭，堪稱國家門面，台北市最顯眼的地標，怎麼會成為犯罪集團據點。

連101董事長賈永婕都很納悶，她提到這間公司是在106年簽約，107年完成裝修才進駐，都有經過嚴格的，選商審核與徵信程序，強調一切文件資料完全合法，無奈的是賈永婕雖是為房東身分，卻沒有任何公權力，無法像檢警那樣去調查租戶背景，只能依照公開商業資訊進行查核，在執行上確實有一定限制與困難，賈永婕也質疑，是不是哪個環節出了差錯，內控上的疏失才助長犯罪？

律師李育昇說：「101只是將辦公空間出租，出租期間也無法針對租客，在承租空間內的活動作監視，即便犯罪集團在101大樓內有不法行為，實際上也很難管控，因此也不應該承擔相對應的法律責任。」

賈永婕也喊話政府幫幫忙，是否能指派專責單位，協助地標級的建築，進行租戶背景查核與持續監管，不過公部門也不諱言確實有難度，因為基於「登管分離原則」，登記歸登記管理歸管理，經發單位只負責營業登記，更何況若無明確犯罪事實，警政單位難以直接插手調查。

從一台台跑車到豪宅空間，這起震驚全球的跨國詐騙案，有據點設在台北101，難免讓台灣人心驚驚，表面上是合法公司，實際上卻是詐騙集團，藏了7年只能事後亡羊補牢，要提早避免可能防不勝防。

