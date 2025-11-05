太子集團「豪乳特助」交保甜笑不遮掩 遭起底海歸處理特殊任務

劉姓特助捲太子集團案，訊後以15萬交保。（鏡新聞）

柬埔寨太子集團在台成立多家公司，涉嫌從事線上博奕、洗錢等非法行為，台北地檢署組成專案小組，扣押不法所得逾45億元資產，拘提王昱棠等25名被告到案，其中一名劉姓特助外貌姣好、爆乳穿著，訊後以15萬交保，還毫不遮掩露齒燦笑，成為全案「嬌點」；她被挖出擁有紐西蘭奧克蘭理工大學海歸學歷，自我介紹裡強調願意隨老闆出差，「處理過許多特殊且新穎的任務」。

北檢昨天（4日）兵分47路全台大搜索，拘提「天旭國際科技」博弈公司負責人王昱棠等25名被告到案，已將集團二當家辜淑雯收押禁見，不過一群人裡最亮眼的，就是集團首腦陳志中國籍親信李添在台聘請的助理劉女，她穿著低胸上衣搭配外套輕鬆應訊，以15萬交保交保露面時，還露出甜美笑容，顯得從從容容、游刃有餘。

廣告 廣告

劉姓特助面對檢警顯得從從容容、游刃有餘。（鏡新聞）

網友曝光劉姓助理的LinkedIn簡歷，職場意向皆是個人助理、辦公室助理，自稱是經驗豐富的行政助理，通常是遠距辦公向老闆報告日常工作，若老闆需要英文翻譯，也會隨對方出差，還特別寫下「由於行業原因，我處理過許多特殊且新穎的任務」，她描述自己富有想像力、適應力強。

至於過去工作經歷，劉姓助理擔任過卡達航空空服員、紐西蘭店鋪經理，從2018年擔任CEO特助至今，對於管理和採購奢侈品也有經驗，像是陳年烈酒、葡萄酒和藝術品，她也擁有海外學歷，曾經就讀就讀紐西蘭奧克蘭理工大學。





更多《鏡新聞》報導

憲兵中士缺錢加入中共神祕「臥龍會」 看劇寫心得拿30萬遭起訴

上海兄弟隊徽太「象」球迷炸鍋 中信：侵權必究

談鄭麗文嘆「政治逼人暴露真面目」 段宜康：黃國昌變化更大