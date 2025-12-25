太子集團「豪乳特助」劉純妤包緊緊出庭痛哭 50萬交保

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案有新進展，檢方查出陸籍主嫌李添東窗事發後，曾要求親信將信義區招待所清空，並把古董、字畫等貴重物品藏放至新店區。檢方認定李添的台灣特助劉純妤知情，昨（24日）二度傳喚到案，劉女開庭時情緒崩潰痛哭，坦承面對外界關注壓力龐大，訊後以50萬元交保。

「豪乳特助」劉純妤25日出庭後被諭知50萬交保。 （圖／翻攝畫面）

劉純妤與首次出庭時的低胸格子襯衫造型截然不同，這次選擇穿著深藍色寬鬆大學T、頭戴韓星Jisoo同款Emis潮帽、俐落短髮造型現身北檢。她在偵訊中哽咽表示，自己的職責僅是協助李添處理生活瑣事、代購限量商品等跑腿工作，完全沒有涉入洗錢活動，對於突然成為媒體焦點感到難以承受，說到一半便悲從中來、眼淚直流。

劉純妤先前出庭的爆乳裝扮跟燦笑離開，引發外界議論。 （圖／中天新聞）

同案中，天旭公司工程師蔡震天以25萬元交保、詹凱傑20萬元交保、陳奕宏12萬元交保、劉奕志則以10萬元獲釋。

太子集團總裁陳志目前還逍遙法外。 （圖／翻攝太子集團官網）

調查顯示，曾任空姐的劉純妤被李添聘為天旭公司CEO特助，主要負責處理李添在台灣的日常生活大小事務。劉女辯稱自己僅是執行公司交辦的一般事項，並未參與集團的不法金流運作。她首次於11月被約談時，檢方僅命其以15萬元交保，當時她步出地檢署時面露笑容，加上身材姣好的穿著打扮，瞬間引發熱議，也讓外界質疑交保金額是否過低。

檢調深入追查發現，太子集團在台建立「現金流組織」，透過地下匯兌人員王俊國負責轉交金流給天旭公司，這些資金疑似用於支付豪華遊艇的維護開銷、陸籍高層主管來台的各項費用等支出。檢方本月搜索王俊國住所時，當場查扣約1300萬元台幣及多種外幣現金，但王男對於這些現金的來源說詞反覆、交代不清，經檢方聲請羁押獲准，成為本案第8名遭到羈押的被告。

