太子集團「買遊艇洗錢」 香港負責人270萬元交保

檢方追查太子集團跨國洗錢案，發現太子集團除了涉嫌用博弈跟詐騙贓款在台買房購車，還以香港公司名義買了4艘豪華遊艇，長期停靠在基隆八斗子碼頭，另外還透過管理顧問公司轉交現金，支付 中國 籍高階幹部在台開銷！檢警昨(10)日發動第4波搜索，拘提6名涉案人士，其中香港公司的吳姓負責人原以600萬交保，但因籌不出錢降保為270萬，管理公司王姓負責人則聲押禁見。

外套遮臉全身包緊緊，不讓媒體拍到任何一點長相，他是香港博高公司的吳姓負責人，被檢方發現以公司名義為太子集團購入總價10億元的4艘豪華遊艇，涉嫌協助洗錢，親友VS.吳姓負責人說：「小心，下樓梯，不要摔倒。」

吳姓負責人訊後被諭知600萬交保，但她遲遲籌不出錢，檢方後來決定降保為270萬，但限制住居出境出海，檢警續追太子集團跨國洗錢案，發現他們不只在台買豪宅豪車，更購入4艘豪華遊艇，過去長期停靠在基隆八斗子碼頭，9日發動搜索，拘提負責管理遊艇業務的吳姓負責人等6人到案。

香港博高公司的備位董事，吳姓負責人的丈夫，同樣遭到檢方調查，訊後諭知100萬元交保，黃姓遊艇船長80萬元交保，負責管理遊艇的傅姓行政人員則是60萬元交保。

另外一名王姓管理公司負責人，同樣被帶回北檢調查，檢方懷疑他協助太子集團轉交現金流，支付 中國 籍高階幹部在台開銷，檢警更在他的住處當場查扣1300萬元現金，但對於金流來源他卻交代不清，檢方認為他有串滅證之虞，向法院聲押禁見。

