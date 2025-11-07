太子集團「辣特助」遭起底 社群40字自介網更怒了

柬埔寨「太子集團控股」（Prince Group）涉嫌跨國詐欺及洗錢案，劉純妤為天旭總經理的特助。（圖／東森新聞）





柬埔寨「太子集團控股」（Prince Group）涉嫌跨國詐欺及洗錢案，旗下天旭總經理的特助劉純妤交保後，笑著走出地檢署，遭到大批網友肉搜。

以柬埔寨為據點的太子集團涉嫌跨國詐欺及洗錢案，集團董事長陳志遭英美聯手制裁，台北地檢署查扣集團在台資產逾45億元，並拘提25名被告，其中劉純妤複訊後以15萬元交保後，笑容滿面地步出地檢署，遭到網友肉搜。

網友透過LinkedIn發現，劉純妤畢業於奧克蘭理工大學（Auckland University of Technology），曾任卡達航空空服員，也在紐西蘭擔任店經理，加入天旭公司已超過5年。

另外有網友指出，劉純妤在社群平台自介寫道，「魔鬼藏在細節裡，注重每一個小細節，一步一步腳踏實地，點點的累積也可以創造很大的收益」，留言區紛紛表示，「自介還一步步腳踏實地」、「點點累積的是被害人的血淚嗎」、「腳踏實地搞詐騙？有夠諷刺」、「魔鬼就是她自己」、「自介寫錯了，魔鬼不是藏在細節裡，是藏在他們公司裡」、「魔鬼藏在細節裡這句話有點弦外之意」。

