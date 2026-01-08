太子集團「送中」！竟是柬埔寨被「美國抓馬杜洛」嚇壞？

論壇中心/綜合報導

涉嫌跨國洗錢的首腦、太子集團董事長陳志在柬埔寨金邊遭逮捕，且被剝奪柬埔寨國籍，最終押解回中國。中國公安部8日下午證實此事，透露已對他進依法採取強制措施，並公布押解畫面。對此，資深媒體人陳東豪直指，柬埔寨恐怕是被美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動嚇到了，萬一美軍從泰國飛過去突襲「很快」，以美軍的裝備、柬埔寨能擋嗎？恐怕連「發現」都沒能力。

陳東豪在《台灣向前行》節目中指出，過去談論陳志，都會講到他的豪宅、跑車，說他在台灣多有錢，但美國在意的，卻是他如何在十年間搞出「價值幾百億美金的詐欺王國」。陳東豪認為，陳志現在被美國通緝，柬埔寨政府已經沒辦法保護陳志，所以只能用聯合打擊犯罪的名義「丟回中國」，以後美國要找人也就困難多了。

陳東豪進一步指出，陳志過去只是個在網咖打工的小孩子，如今能有錢又出名，「絕對不是個普通人」。他直言，陳志背後一定有他的價值，只是無法確定「是怎樣的人脈關係」。陳東豪也強調，若沒發生美國突襲委內瑞拉的行動，陳志至今還會留在柬埔寨，「但現在柬埔寨嚇到了」，才想劃分界線。

