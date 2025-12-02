「太子集團」23名成員申請失業補助 北市府：勞保局判定

太子集團洗錢案牽動逾百名員工生計，北市議會要求市府強化跨局處因應。太子集團透過多家空殼公司購買豪宅豪車，涉嫌長達9年的跨國詐騙洗錢，現遭扣押逾45億元。因資產遭凍結，共303名員工受影響，其中23人已向北市勞動局申請失業給付。

檢警在 太子集團旗下產業 豪宅搜索。（圖／資料照）

議員耿葳指出，太子集團在台12家空殼公司中，有3家位於大安區、資本額各1.5億元，表面薪資福利不錯，但公司遭查封後員工瞬間失業。她認為市府應整合警察、勞動、社會等機關，嚴查是否為虛設公司員工，並在調查期間暫緩失業給付，同時加強對受騙求職者、網路交友或假投資受害者的協助。

她並呼籲建立跨機關快速凍結機制及AI異常交易預警，縮短被害人財產返還等待時間，並擴大法律扶助與心理支持，提高金流追查透明度。北市警察局表示，主要嫌疑人已遭搜索拘提，員工未被造冊，市府也已展開專案分工。

市長蔣萬安表示，市府將站在受害者立場配合檢調追責，勞動局負責受理員工申請，是否給付由勞保局判定；並承諾研議科技偵測詐騙，並向中央反映簡化返還程序。社會局則將與警方合作，為被害人提供法律與心理協助。

