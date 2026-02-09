太子集團「4大神獸」等名車拍賣 北檢：實現公義

〔記者王定傳／台北報導〕台北地檢署偵辦太子集團在台洗錢案，查扣被告名車等資產，將於3月2日囑託行政執行署台北分署辦理變價拍賣，包含包括法國頂級手工跑車 BUGATTI Chiron Sport、法拉利馬王FERRARI LaFerrari、麥拉倫傳奇Mclaren P1及機能美學典範的保時捷PORSCHE 918 Spyder，及MCLAREN Senna、FERRARI限量款Monza SP2、ROLLS-ROYCE等多款極致罕見限量超跑與名車；北檢表示，檢警調偵辦團隊以實際行動達成徹底剝奪該集團享有犯罪所得的目標，實現公義。

北檢指揮法務部調查局台北市調查處、刑事局等單位，偵辦太子集團在台涉嫌洗錢、組織犯罪、賭博等案件，為落實政府「五打七安」及打詐政策，於偵查階段強力清查犯罪所得流向，經向法院聲請扣押裁定獲准，合計查扣該集團名下不動產24筆、銀行帳戶332個、各式名車35輛及精品等，扣押物價值總計逾50億元。

北檢表示，為保全扣押物現有價值，除精品標的已於2月3日由行政執行署士林分署順利完成首場拍賣外，為避免扣案名車因長期停放致價值減損，將囑託行政執行署台北分署辦理變價拍賣。

最受矚目的各式超跑、豪華名車拍賣會，正式定於115年3月2日(星期一)上午在警察專科學校(台北市文山區興隆路3段153號)舉行。本次拍賣標的共計33標，包括 BUGATTI(Chiron Sport)、MCLAREN(Senna、P1)、FERRARI(限量款 Monza SP2、LaFerrari、812 Competizione)及 ROLLS-ROYCE、PORSCHE等多款極致罕見限量超跑與名車。

北檢表示，鑑於拍賣物件眾多且具高價值及高度特殊性，本次活動特別選定於台灣警察專科學校辦理，俾利安全維護及參與競標民眾鑑賞名車，提高出價意願，並展現政府打詐決心；相關活動與拍賣資訊，請詳參行政執行署台北分署拍賣公告。

