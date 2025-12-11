太子集團「4艘遊艇」洗錢10億！神秘買家曝光

台北地檢署追查太子集團跨國洗錢案，發現該集團除涉嫌用詐欺贓款購置8間和平大苑豪宅、32輛超跑名車外，還以香港博高公司名義購買4艘價值逾10億元的豪華遊艇，長期停靠在基隆碧砂漁港。

根據檢方調查，太子集團首腦陳志今年11月被美國司法單位起訴後，該集團在各國建立的洗錢據點陸續曝光。台灣據點由陳志親信王添主導，並指示入籍柬埔寨的中國男子吳逸先成立公司購買遊艇。吳逸先找上其胞姊、嫁來台灣20多年的陸配吳宜家，擔任香港博高公司登記負責人，負責管理4艘遊艇。

廣告 廣告

這些遊艇於2020年至去年間頻繁停泊基隆碧砂漁港，由玄古管理顧問公司及逸先科技公司負責管理維護。檢警查出，這些遊艇不僅供集團核心成員玩樂，還疑涉搬運走私巨額黑錢，藉此製造資金斷點。值得注意的是，這些遊艇已在太子集團犯行曝光前駛離台灣海域，其中3艘已轉賣變現。

檢方9日兵分14路搜索，拘提包含吳宜家在內共6人到案。專案小組在玄古管理顧問公司負責人王俊國位於彰化、台北兩地住處，當場查扣新台幣1300萬元現金，以及大批人民幣、日圓、韓幣、披索等外幣。

據調查，王俊國是太子集團在台「現金流組織」成員之一，專門負責將集團轉匯來台的現金交給天旭公司，金額約1000多萬元，這些錢疑似用來支付吳逸先等陸籍高階幹部在台開銷，並保管發放遊艇管理員工薪水。案發後，王俊國緊急將700多萬現金裝入行李箱藏匿彰化老家，另有500多萬現金及外幣則放在台北住處。

經檢方複訊後，吳宜家以270萬元交保，其丈夫吳柏毅100萬元交保，遊艇船長黃慶德80萬元交保，遊艇管理行政人員傅璻如60萬元交保，玄古管理顧問公司前負責人許晉碩30萬元交保，均限制出境出海。由於王俊國對金流來源交代不清，檢方認定有串滅證之虞，11日凌晨向法院聲押禁見。

更多品觀點報導

「捐電鍋者誅 詐欺者侯」羅智強痛批司法資源嚴重錯置

10億非法吸金案偵辦4年無進度! 王鴻薇質問法務部：這合理嗎？

