太子集團2中國籍幹部曾多次來台！移民署：皆以旅遊名義入境

太子集團首腦陳志（圖）底下的2位中國籍幹部劉學鋒、李丞丞曾多次入境台灣。翻攝自princeholdinggroup



柬埔寨太子集團首腦陳志涉嫌在台從事詐欺、洗錢等非法活動，檢調發動大搜捕行動，聲押主嫌王昱棠等5人，台北地院裁准王昱棠等4人。今（11/8）又傳出陳志的2位中國籍核心幹部劉學鋒與李丞丞多次入境台灣，對此，移民署表示，2位都是以「團體旅遊」與「旅居海外陸人來台觀光」名義入境，並無以「專業商務」理由申請的紀錄。

柬埔寨跨國犯罪集團「太子集團控股」（Prince Group），在柬埔寨從事電信詐欺，並在全球多國建立龐大企業網絡進行洗錢。集團在台灣成立台灣太子、天旭、顥月、尼爾、聯凡等5家公司，其中聯凡旗下又有7家空殼公司，利用豪宅、名車、線上博奕進行洗錢。

近日傳出有立委協助關說2位中國籍核心幹部劉學鋒與李丞丞入境，而遭影射的國民黨現任立委林思銘強調絕無該辦公室進行關說之事。

移民署則表示，根據過往紀錄，劉學鋒曾於104年以「團體旅遊」事由來台，李丞丞則曾於106年及107年，以「旅居海外陸人來台觀光」事由來台，未曾受理2人以「專業商務」事由來台申請案。

移民署也強調，平時就會提供社會各界諮詢相關法令及申請須知規定，針對中國大陸人士來台申請案，均依法查核及聯審，詳實審查，並主動適時通報違法情資，與相關機關共同打擊非法案件，所有中國人士來台案件均依法查核、聯審，並持續與相關機關通報合作，防堵非法活動。

