太子集團2中國籍幹部曾多次來台！移民署：皆以旅遊名義入境
柬埔寨太子集團首腦陳志涉嫌在台從事詐欺、洗錢等非法活動，檢調發動大搜捕行動，聲押主嫌王昱棠等5人，台北地院裁准王昱棠等4人。今（11/8）又傳出陳志的2位中國籍核心幹部劉學鋒與李丞丞多次入境台灣，對此，移民署表示，2位都是以「團體旅遊」與「旅居海外陸人來台觀光」名義入境，並無以「專業商務」理由申請的紀錄。
柬埔寨跨國犯罪集團「太子集團控股」（Prince Group），在柬埔寨從事電信詐欺，並在全球多國建立龐大企業網絡進行洗錢。集團在台灣成立台灣太子、天旭、顥月、尼爾、聯凡等5家公司，其中聯凡旗下又有7家空殼公司，利用豪宅、名車、線上博奕進行洗錢。
近日傳出有立委協助關說2位中國籍核心幹部劉學鋒與李丞丞入境，而遭影射的國民黨現任立委林思銘強調絕無該辦公室進行關說之事。
移民署則表示，根據過往紀錄，劉學鋒曾於104年以「團體旅遊」事由來台，李丞丞則曾於106年及107年，以「旅居海外陸人來台觀光」事由來台，未曾受理2人以「專業商務」事由來台申請案。
移民署也強調，平時就會提供社會各界諮詢相關法令及申請須知規定，針對中國大陸人士來台申請案，均依法查核及聯審，詳實審查，並主動適時通報違法情資，與相關機關共同打擊非法案件，所有中國人士來台案件均依法查核、聯審，並持續與相關機關通報合作，防堵非法活動。
更多太報報導
昔爆偷吃人夫、今未成年飲酒 《第一戰隊五獸者》19歲混血新星遭解約
完整時間軸／謝侑芯猝死變謀殺轉折關鍵 黃明志最重死刑
恐怖！北市男持長槍朝國小操場射擊全被錄 還上演專業換彈匣
其他人也在看
淋巴癌少年不放棄 立志考取心理諮商師
抗癌鬥士，從國小一年級持續到現在，大約十年，他叫做藍亞庭，是今年周大觀文教基金會、抗癌圓夢助學金得主。他才出生十個月、發現白血球異常，媽媽細心照料，沒想到還是在六、七歲時確診淋巴癌，從二期惡化到四...大愛電視 ・ 9 小時前
李伊庚確定下車！《玩什麼好呢？》 海報畫面被消失粉絲超不捨
李伊庚確定下車！《玩什麼好呢？》 海報畫面被消失粉絲超不捨娛樂星聞 ・ 6 小時前
陳駿季讚開紅盤 毛豬恢復拍賣 交易價平穩
記者陳建興、鄭錦晴、張正量、徐義雄、陳華興∕連線報導 全台活豬禁運、禁宰十五天後，七…中華日報 ・ 1 天前
林森北路爆發「百萬債務糾紛」 兩派人馬持刀街頭互砍
警方初步調查，唐姓男子積欠吳姓、林姓等友人共逾100萬元，遲遲未歸還，雙方相約談判。今日下午3時許，雙方人馬攜帶刀械在林森北路、農安街口碰面，爆發肢體衝突，分持刀械相砍。路人目睹後趕緊報警，雙方多人掛彩，所幸無大礙，隨即四散逃離現場。警方據報調派大批警力到場...CTWANT ・ 13 小時前
曾沛慈從天而降美呆全場驚呼！ 邀請4千粉絲擁抱獨一無二的回憶
曾沛慈出道18年，8日首度站上北流舞台開唱，吸引超過4千名歌迷現場捧場，金曲連發超過2小時，開場曾沛慈身穿白色禮服坐在佈滿花朵的鞦韆上，宛如仙女從天而降，以〈搶先看〉華麗登場，接著是超經典的歌曲〈黑框眼鏡〉搭配舞者動感十足，緊接著〈關於愛這件事〉三連發揭開序幕，充滿青春氣息又帶著成熟韻味，讓粉絲大呼「這就是初戀的模樣！」林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前
高雄難以翻轉？謝寒冰曝當年看衰韓國瑜竟上演驚天逆襲
民進黨2026高雄市長初選如火如荼進行中，反觀國民黨已經確定由立委柯志恩出戰，儘管前立委郭正亮認為柯志恩目前看起來不夠強，不具備翻轉高雄的氣勢。不過媒體人謝寒冰認為，距離選舉還有1年時間，關鍵時刻說不定會有超級英雄出現，他還舉例，當時他對前高雄市長韓國瑜說「加油，但希望不大」，最後開票結果出現大逆轉。中天新聞網 ・ 5 小時前
大濛 (霧起篇) | 電影預告
電影《大濛》公開幕後花絮「霧起篇」，導演陳玉勳分享片名《大濛》的由來：「老一輩的人在起霧的時候都會說『大濛』」，與台語「大霧」發音相同，暗示著民國40年代的社會被一層霧籠罩著，在這樣的社會氛圍下，角色阿月北上尋找哥哥屍體的故事也就此展開。為了還原當時的場景，描繪小人物在夾縫中求生存的勇氣與情感，全片斥資傾力打造懷舊場景，在鹽水「岸內影視基地」神還原台北榮町商圈繁榮景況。劇本剛完成時，陳玉勳根本不敢想像要拍70年前的台北有多困難，原打算直接將它封存，「劇本裡每一個場景都不存在，怎麼拍啊？」這項不可能的任務，卻在葉如芬跟李烈支持下緩步啟動且成真了。女主角方郁婷踏進片場不斷驚呼：「哇！好多人，還有牛車耶。」9m88也四處探索，在一輛三輪車上尋獲自己被AI換頭的歌舞女郎海報，笑說：「這個臉P得很好誒！」讚嘆美術組的細膩用心，讓他們有一秒穿越時空的錯覺。 劇組搭建早期的台北平民建築區、金山街道，當時的市場、福馬林池等重要場景，取景地遍及台南、嘉義，除部分以現有古蹟改造，片中劇情佔比極高的幾個場景皆在鹽水「岸內影視基地」內，由金馬獎最佳美術設計「頭哥」王誌成帶領團隊，如變魔術般重現台北榮町商圈昔日風華。尤其拍攝方郁婷初次從嘉義抵達台北這場戲時，大陣仗召來近200名群眾演員，兩側攤商、店面都經過考究，加上人力三輪車、復古轎車、美軍軍車與牛車等，熙來攘往的人潮彷彿置身於70年前的台北街頭。 在片中飾演三輪車車伕的柯煒林載著方郁婷尋找哥哥，兩人在片場的互動也相當逗趣，像是在等戲時玩起交換角色，柯煒林直接變成有錢人的大爺，翹著二郎腿坐在三輪車後座，指揮車伕方郁婷快點踩，方郁婷也不甘示弱抱怨他「很重」，導演陳玉勳在一旁看著兩位演員如此愛演，忍不住笑罵「北七！」有次柯煒林拿到印有導演Q版頭像的餅乾，和方郁婷偷偷躲在一旁分食，直接將導演的臉對半分，先是慚愧大喊「對不起導演」，享用完餅乾後秒給出高分評價直呼「導演好吃！」現場氣氛相當歡樂。 上映日期：11月21至11月23日(口碑場) 11月27日正式上映Yahoo奇摩電影戲劇（預告片） ・ 1 天前
太子集團「在台大boss」王昱棠、總務長李守禮遭羈押禁見
檢警偵辦柬埔寨「太子集團」跨國詐騙洗錢案，4日查扣集團在台逾45億元資產，並拘提主嫌王昱棠在內的25名被告，繼博弈公司天旭國際科技人資長辜淑雯遭到羈押禁見後，台北地院裁定負責過戶名車的「總務長」李守禮、太子集團在台最高幹部王昱棠、幫忙開走跑車的邱子恩羈押禁見，處理「和平大苑」鑰匙與帳本的凃又文則以30萬元交保，限制出境出海。鏡報 ・ 1 天前
春風曾借「山豬王」布加迪展示 與陳志關係佳?
社會中心／綜合報導檢警調掃蕩太子集團在台據點，除了率先被收押的二當家辜淑雯，在台主嫌王昱棠、天旭幹部李守禮、邱子恩等三人，訊後都羈押禁見，因為疑似在檢警調前往和平大苑，準備扣押豪車時，試圖將車移走變賣，被認定有串滅證之虞。而豪車中全台唯一的「山豬王」布加迪，現在也爆出藝人春風曾借來展示，與陳志關係引起揣測。民視 ・ 1 天前
太子集團爆黑吃黑內鬥 台灣操盤手吞9億潛逃｜#鏡新聞
檢警調近期大動作掃蕩太子集團在台據點，目前集團公司台籍幹部，已經有4人遭羈押。不過去年台北地院一則民事判決卻被翻出，太子不動產前負責人張剛耀，竟和另一名負責人，涉嫌掏空旗下4家子公司，高達台幣9億元，2人還帶著錢人間蒸發，浮現集團內部黑吃黑內鬥，權力鬥爭也成為檢警調偵辦本案的關鍵拼圖之一。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 15 小時前
im.B吸金83億！主嫌曾耀鋒、女友遭判重刑 高院憂「逃亡」延押2個月
高院指出，曾耀鋒、張淑芬羈押期原訂11月12日屆滿，日前提訊兩人召開延押庭，聽取兩人、辯護律師及高檢署檢察官意見。審酌兩人均遭判重刑，涉案金額龐大、被害人眾多，且曾耀鋒曾有通緝紀錄，認定仍有逃亡之虞，因此裁定延押。台北地方法院一審認定，曾耀鋒吸金詐騙金額達83...CTWANT ・ 17 小時前
連結生醫與半導體研究 臺科大曾修暘獲吳大猷紀念獎
國立臺灣科技大學機械工程系副教授曾修暘長期專注熱傳技術、半導體製程與生醫工程等領域研究，成果應用於散熱、半導體與醫療產業。近年來，他以表面科學與兩相流體為基礎，結合微奈米先進製程技術，展開以熱傳與高速冷卻技術為核心的前瞻研究方向，致力提升散熱效率，並開發出沸騰熱傳與高速冷卻、低溫保存與微流體檢測等多項關鍵技術，獲得二○二五年「吳大猷先生紀念獎」殊榮。曾修暘表示，這項技術未來除了可應用於臍帶血、精子與卵子等細胞的低溫保存外，亦具備延伸至電動車及AI數據中心冷卻系統等領域的潛力。這些合作經驗讓他更深刻體會到前瞻研究的重要性，「學界的強項是探索與深究，業界的強項是優化與量產。」曾修暘認為，唯有透過學界的帶領與試錯，引導新技術發展方向，就能協助產業突破現況、找尋新藍海，使創新技術 ...台灣新生報 ・ 8 小時前
柬埔寨太子集團跨國詐騙 4名台籍幹部羈押禁見
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 台北地檢署根據美國財政部海外資產控制辦公室將柬埔寨太子詐騙集團在我國境內所設的9 家公司及3名國人列入制裁名單資訊，4日指揮警調搜索該集團在台組織高級幹部、成員之住居所等共47處所，並拘提在台主要幹部等25人、通知證人10人到案說明，檢察官複訊後，向法院聲請羈押禁見辜淑雯、邱子恩、李守禮、王昱棠獲准。可抗告。 美國聯...匯流新聞網 ・ 1 天前
赴白色恐怖追思會名單見共諜掀議 鄭麗文盼台灣不再有人因政治犧牲
自1991年起舉辦的「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」今年邁入第34屆。活動開始前夕，媒體報導追思名單中包括吳石等涉共諜案人士，引發社會熱議。對此，鄭麗文澄清，活動並非以吳石等人為主角，往年亦未曾將他們列為主要祭悼對象，且收到的邀請資訊中也未提及吳石等人。雖...CTWANT ・ 10 小時前
李在明怒嗆柬埔寨詐團 郭正亮對比賴清德無作為：抗中保台威力去哪？
在柬埔寨進行跨國詐騙的太子集團涉嫌在台洗錢，檢調4日進行大規模搜索，天旭國際科技負責人王昱棠等人遭收押禁見。對此，前立委郭正亮在網路節目《新聞大白話》表示，南韓總統李在明得知柬埔寨詐騙受害者中有韓國人，立刻表示要派軍警，南韓受害者1周便被釋放，賴清德從未作出此類表態，郭正亮質疑，為何不把「抗中保台」的威力放在這裡？郭正亮指出，美國10月14日公告太子集團炒作......風傳媒 ・ 1 天前
好瞎！彌勒皇教遭控糾眾下黑咒傷風敗俗 內政部函覆檢舉人竟稱「滅殺他人靈魂」旨在「斷惡修善」
國內新興宗教團體「宇宙彌勒皇教」昨爆發教主糾眾下黑咒爭議，有教內信徒上月向內政部長信箱提出檢舉，內政部表示將介入調查。不料檢舉人昨天卻收到內政部正式公文函覆，指經向被檢舉單位查詢結果，該詛咒群組為封閉性私人群組，是教主私人在非公開宗教討論中所為，相關言論「滅殺他人靈魂」等用語旨在「斷惡修善」，因此僅函請該宗教法人「督促改善」避免觸法，讓檢舉人大呼「太瞎了！」鏡報 ・ 12 小時前
志工點亮永續雲林！ 縣府表揚績優環保英雄 齊心邁向淨零綠色新時代
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府環境保護局今（8）日舉辦「114年度績優環保志（義）工暨優良水環境巡互傳媒 ・ 9 小時前
和賴清德的關係「沒問題」！陳亭妃喊不會脫黨：2026要大贏
2026年台南市長選戰備受矚目，民進黨內上演「憲妃大戰」，引發關注。陳亭妃近日接受專訪時表示，自己不會脫黨參選，「不能成為壓垮民進黨的最後一根稻草」，並否認與總統賴清德不合，「我跟賴總統一點問題都沒有」。中天新聞網 ・ 9 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 16 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前