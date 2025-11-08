太子集團2陸籍幹部多次來台 移民署：非「商務」申請均依法審查
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導
柬埔寨「太子集團」近期遭踢爆涉嫌跨國詐騙、洗錢等，台北地檢署日前以組織犯罪等罪名聲押陳志及幹部共5人，其中4人獲法院裁准收押。而媒體昨（7）日爆料，集團創辦人陳志曾派2名中國籍幹部劉學鋒、李丞丞多次來台。對此，移民署表示，2人並非以「商務」申請，而是使用「團體旅遊」、「旅居海外陸人來台觀光」事由來台。
根據《自由時報》報導指出，太子集團董事長陳志的中國籍重要幹部劉學鋒、李丞丞曾多次來台，疑似透過國民黨前立委李德維、現任立委林思銘關說入境。對此，林思銘辦公室昨日澄清，絕無進行關說之事，僅透過電話協助民眾詢問行政機關，並未干預後續核准之決定。
報導中指出，劉學鋒、李丞丞曾多次以投資名義在台接觸各界人士，但由於2人每次申請都拿不同護照，加上每次來台出入場合都是較敏感之處，因此被相關單位註記，申請受阻，2人於是找上李德維、林思銘協助。目前相關單位已著手調查2名立委的涉入程度，包含是否有金錢往來、是否涉及違法事項等。而李德維對此則表示不回應。
移民署對此回應，劉學鋒曾於2015年以「團體旅遊」事由來台，李丞丞則在2017年和2018年以「旅居海外陸人來台觀光」事由來台，期間未曾受理2人以「專業商務」事由來台申請案。
跨國詐騙集團「太子集團」在台單位4日遭檢警大規模搜索，查扣超過45億元的資產，並拘提包含高級幹部在內共25位相關人士，因檢方明確掌握串滅證事由，成功將天旭負責人王昱棠、人資長辜淑雯、幹部李守禮、邱子恩等4名台籍幹部聲押獲准。不過台籍幹部凃又文獲法官裁定30萬元交保並限制住居，北檢已表示將對此提起抗告。而另名新加坡籍高層張剛耀涉嫌「黑吃黑」，捲走約9億元新台幣後潛逃，正遭北檢通緝。
更多FTNN新聞網報導
知名模特經紀險被「太子集團」誘騙去柬埔寨 曝心動條件：薪資隨便喊
獲和平大苑管委會通報移豪車！掌太子集團11戶豪宅管家凃又文30萬交保 北檢將提抗告
太子集團高層「黑吃黑」捲9億潛逃！台籍幹部4人遭收押
其他人也在看
被爆助太子集團幹部入境 林思銘發聲給回應
[Newtalk新聞] 大型跨國詐騙集團「太子集團」涉嫌在台洗錢，檢調日前發動大搜索後，拘提25人。今（7日）有媒體爆出，太子集團的兩名核心中國籍幹部多次來台，是找國民黨前立委李德維、立委林思銘關說協助入境。對此，林思銘回應，其辦公室僅是透過電話協助民眾詢問行政機關，再將行政機關的電話回覆內容告知申請人，絕無關說。 《自由時報》報導指，太子集團董事長陳志主要核心中國籍幹部劉學鋒、李丞丞曾多次來台，甚至還找李德維、思銘等關說協助入境，目前相關單位正調查兩名立委的涉入程度，包含是否有金錢往來、是否涉及違法事項等。 林思銘回應，任何機構或民眾，要申請中國人士或親友入境台灣時，因為涉及國內各目的事業主管單位的法律、命令與應準備的書表眾多，如：商務履約、演藝表演、文化交流等，因此，民眾若是不熟悉相關法規或作業程序時，除會打電話給行政主管機關，詢問如何填報申請表或要補充何種文件，也常直接會向民意代表辦公室反應，詢問相關事宜如何進行。 林思銘說明，本案基於選民服務業務，於接到電話請求協助詢問後，就經由辦公室人員透過電話請教詢問行政機關，有關民眾所詢問的問題，依照法令規定，是該如何處理。爾後再轉告民眾新頭殼 ・ 1 天前
艋舺龍山寺捐850萬裝備 新北感謝充實消防能量
（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市府消防局今天表示，艋舺龍山寺長年熱心公益，今天捐贈新北市府消防局，價值逾新台幣850萬元的震災支撐器材組，及潛水救援裝備，市府感謝龍山寺熱心公益守護市民安全。中央社 ・ 9 小時前
(影) 遭檢舉粉絲團涉詐騙被永久停權! 四叉貓自嘲「再開幾個新的」
[Newtalk新聞] 以明顯立場與犀利評論著稱的網紅四叉貓（劉宇），近日再度成為社群爭議焦點。他今晨在個人帳號「劉宇」發文自曝，自己的粉絲團因被檢舉涉嫌詐騙，已遭臉書永久停權。 四叉貓在貼文中寫道：「有人檢舉我的粉絲團涉嫌詐騙，所以昨天被永久停權了。」據《自由時報》報導，這並非他首次遭停權。今年中他就曾因大量惡意檢舉，導致包括臉書、IG、Threads 在內的多個社群帳號被封鎖或消失，當時臉書甚至短暫對他實施永久停權處分，引發外界關注。 近來，四叉貓頻頻爆料政壇事件，包括揭露民眾黨立委黃國昌涉及狗仔隊追蹤爭議，以及點名太子集團交保人中藏有「柯蔥粉」，引發熱議。他懷疑此次粉專遭檢舉，與部分政治立場對立的網友有關。 目前查看四叉貓的粉絲專頁，確實已無法正常開啟。不過在他的個人帳號下，許多粉絲留言力挺，鼓勵他「再開幾個新的」，也有人諷刺「這次臉書又當幫兇」。查看原文更多Newtalk新聞報導那我也就不再含蓄了! 被美指責中全球最大碳排放 耿爽 : 美退巴黎協定 2次（影）「環球小姐」泰國執行長辱罵墨西哥小姐 現場佳麗看不下去起身「不比了」新頭殼 ・ 1 天前
艋舺龍山寺捐贈新北消防器材 侯友宜回贈感謝狀 (圖)
台北艋舺龍山寺8日捐贈新北市消防局4套震災支撐器材組及1套潛水救援裝備，新北市長侯友宜（左3）回贈感謝狀，由龍山寺董事長黃書瑋（右2）代表接受。中央社 ・ 9 小時前
捲太子洗錢案！藍委遭爆助關說入境發聲 移民署：2人非「商務」申請
太子集團跨國犯罪涉犯多項罪名，牽扯層面人數持續擴大。平面媒體再度爆料，集團創辦人陳志之前為了要嚴密掌控台灣公司營運狀況，派遣2名中國籍幹部來台，甚至疑似透過前國民黨立委李德維和現任立委林思銘介入關說；對此2人都否認這個消息；而移民署也表示，經過調查，兩名中國籍男子都不是以「專業商務」的事由來台，而是以觀光名義來台。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
太子集團洗錢案擴大！和平大苑11戶「守門人」竟30萬交保 北檢提抗告
柬埔寨太子集團首腦陳志涉嫌在台從事詐欺、洗錢等非法活動，檢調發動大搜捕行動，聲押主嫌王昱棠等5人，台北地院裁准王昱棠等4人，但對於管理和平大苑11戶豪宅的集團核心成員凃又文，僅諭知30萬元交保、限制住居，台北地檢署不服，將提起抗告。太報 ・ 1 天前
陳梅慧冥誕當天「爆乳特助15萬交保」 網嘆：為打詐而死vs詐完開心回家
柬埔寨「太子集團控股」因涉跨國詐騙洗錢遭美國檢調起訴，台灣檢警接獲線報後展開調查，查扣集團在台資產逾45億元。而該金額僅是在台灣所查扣到的金額，集團實際犯案據點涉及多個國家，金額達百億美金。北檢拘提主嫌王昱棠等25人到案，經複訊後，涉博弈非法洗錢的天旭公司人...CTWANT ・ 1 天前
籃網首勝後傳壞消息 Cam Thomas腿筋拉傷將缺陣數週
布魯克林籃網後衛Cam Thomas因左腿腿筋拉傷，球隊宣布，將在三到四週後再次接受傷勢評估。鏡報 ・ 16 小時前
賓士車無故突反鎖 警、消合力破窗救2歲童
宜蘭縣礁溪鄉五峰旗風景區內，昨天（7日）傍晚5時許，1輛賓士車突然無預警自動上鎖，讓已經坐在兒童安全座椅的1名2歲孩童受困車內，車主原本想要自己打破車窗將孩子救出，但怕因此造成孩子受傷，於是打110求助，轄區礁溪派出所執勤警獲報到場，警方通報消防隊到場支援，經消防隊員以專業的破窗器擊破車窗後，順利將孩童毫髮無傷救出。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
童振源：新加坡相信菁英治國 有才者帶領國家進步 資產管理快速發展 領先香港全球第二 黃循財呼籲 用和平手段解決兩岸問題｜全球聊天室｜#鏡新聞
曾任台灣僑委會委員長，現任駐新加坡台北代表處代表童振源，接受《全球聊天室》專訪時，對新加報如何從蕞爾小島被馬來西亞迫使獨立，經過60年的努力，登上亞洲人均GDP No.1娓娓道來。同時，新加坡也在資產管理領域吸引大量外資，成為全球第2亞洲第一，新加坡只有6百多萬人口是如何做到？它的政府又如何透過吸引尖端人才政策，解決少子化趨勢？最後他強調，星台兩國長期友好，面對南海紛爭及兩岸問題，黃循財總理堅持用和平手段解決。詳細內容請收看完整節目報導。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 16 小時前
【公告】達欣工民國114年度第三季合併財務報告業經董事會決議通過
日 期：2025年11月07日公司名稱：達欣工(2535)主 旨：達欣工民國114年度第三季合併財務報告業經董事會決議通過發言人：陳士修說 明：1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/072.審計委員會通過日期:114/11/073.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/09/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):165162685.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):18090756.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):12638247.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):13630348.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):11208719.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):113675810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.3711.期末總資產(仟元):2882949012.期末總負債(仟元):1887148513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):979934414.其他應敘明事項:無中央社財經 ・ 1 天前
【公告】燦坤於董事會通過114年第三季合併財務報告
日 期：2025年11月07日公司名稱：燦坤(2430)主 旨：燦坤於董事會通過114年第三季合併財務報告發言人：王友良說 明：1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/072.審計委員會通過日期:114/11/073.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):13,369,8505.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,982,0706.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):88,5607.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):46,9318.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):37,7659.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):37,76510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.3211.期末總資產(仟元):13,441,31112.期末總負債(仟元):9,092,00913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,349,30214.其他應敘明事項:無中央社財經 ・ 1 天前
配合中國史觀不演了？鄭麗文出席白恐大典追思共諜
政治中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文，繼出席馬席會十週年研討會，高喊要締造兩岸和平之後，下午又出席白色恐怖秋季追思大典，但追思對象卻包括，被視為是國民黨大陸潰敗的關鍵稻草，共諜"吳石"。不只綠營痛批她混淆歷史，就連黨內立委徐巧芯都要主席說清楚。民視 ・ 10 小時前
助太子集團「核心幹部」入境？林思銘回應了
[NOWnews今日新聞]涉及跨國詐欺、博弈與洗錢等重大犯罪的「太子控股集團」，上月遭美國制裁並查扣巨額不法資產，該集團不僅在台灣設立多達9家掛名公司，還將其作為金流轉移與網路博弈的運作據點。據悉，太...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鳳凰颱風逼近！山友切勿冒險入山 違規最高開罰25萬
颱風「鳳凰」路徑逐漸朝台灣靠近。南投縣政府消防局今天嚴正呼籲，颱風期間山區風雨強、地形險惡，請山友千萬別冒險入山，以免發生意外、危及自身與搜救人員安全。中時新聞網 ・ 9 小時前
被爆關說行政機關讓太子集團陸籍成員來台 林思銘：僅協助詢問流程
太子集團跨國詐騙案，傳出董事長陳志的核心中國籍幹部劉學鋒、李丞丞曾多次入境台灣，都透過國民黨前立委李德維、現任立委林思銘關說協助入境，相關單位積極查證中；對此，林思銘今天（11/7）透過辦公室回應，是基於選民服務，辦公室人員電話詢問行政機關申請流程，再將行政機關的回覆內容告知申請人，最終是否核准決定，由主管機關辦理，絕無進行關說之事。太報 ・ 1 天前
被爆協助太子集團成員入境 林思銘：僅協助民眾詢問申請流程「絕無關說」
從事跨國詐欺、博弈與洗錢等犯罪的太子控股集團，其中主要核心中國籍幹部劉學鋒、李丞丞曾多次來台。有媒體報導，太子集團曾找國民黨前立委李德維、立委林思銘等關說協助入境，目前相關單位正調查2名立委的涉案程度。對此，林思銘辦公室今天（7日）回應，辦公室僅透過電話協助民眾詢問行政機關申請流程，至於後續是否核准決定，由主管機關辦理，並無干涉相關審查，因此絕無進行關說之事。鏡報 ・ 1 天前
打工族看過來！酷澎搶雙11短期理貨工 單日薪資最高3,750元
美商酷澎雙11持續拚業績！打工族引頸期盼酷澎能再次端出高時薪搶人力，最新傳出，酷澎果然有動作了，至龜山、觀音廠區協助理貨，時薪260元加上「加碼金」1,800元，晚班與凌晨班的單日薪資最高上看3,750元，6天下來，最高可望賺取近2萬元。能下補貼重手，外界因而認為，酷澎對今年雙11買氣還是有一定的把握！鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
獨家》揭密太子集團系列三》2中國核心幹部多次來台 國民黨兩立委被爆協助入境
從事跨國詐欺、博弈與洗錢等犯罪的太子控股集團，上月遭美國制裁及查扣巨額不法資產，該集團不但在台成立9家公司，甚至當作據點進行金流移轉及從事網路博弈等犯行；據了解，太子集團董事長陳志主要核心中國籍幹部劉學鋒、李丞丞曾多次來台，甚至還找國民黨前立委李德維、現任立委林思銘等關說協助入境，目前相關單位正調查自由時報 ・ 1 天前
紅十字會捐贈 花蓮震災中繼屋加碼家電 12月入住
記者林中行∕花蓮報導 ０四０三強震災後逾一年，花蓮縣政府規劃兩種中繼宅，提供重建階段…中華日報 ・ 6 小時前