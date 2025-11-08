太子集團2陸籍幹部多次來台 移民署：非「商務」申請均依法審查

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

柬埔寨「太子集團」近期遭踢爆涉嫌跨國詐騙、洗錢等，台北地檢署日前以組織犯罪等罪名聲押陳志及幹部共5人，其中4人獲法院裁准收押。而媒體昨（7）日爆料，集團創辦人陳志曾派2名中國籍幹部劉學鋒、李丞丞多次來台。對此，移民署表示，2人並非以「商務」申請，而是使用「團體旅遊」、「旅居海外陸人來台觀光」事由來台。

集團創辦人陳志曾派2名中國籍幹部劉學鋒、李丞丞多次來台。（圖／翻攝太子集團控股官網）

根據《自由時報》報導指出，太子集團董事長陳志的中國籍重要幹部劉學鋒、李丞丞曾多次來台，疑似透過國民黨前立委李德維、現任立委林思銘關說入境。對此，林思銘辦公室昨日澄清，絕無進行關說之事，僅透過電話協助民眾詢問行政機關，並未干預後續核准之決定。

報導中指出，劉學鋒、李丞丞曾多次以投資名義在台接觸各界人士，但由於2人每次申請都拿不同護照，加上每次來台出入場合都是較敏感之處，因此被相關單位註記，申請受阻，2人於是找上李德維、林思銘協助。目前相關單位已著手調查2名立委的涉入程度，包含是否有金錢往來、是否涉及違法事項等。而李德維對此則表示不回應。

移民署對此回應，劉學鋒曾於2015年以「團體旅遊」事由來台，李丞丞則在2017年和2018年以「旅居海外陸人來台觀光」事由來台，期間未曾受理2人以「專業商務」事由來台申請案。

跨國詐騙集團「太子集團」在台單位4日遭檢警大規模搜索，查扣超過45億元的資產，並拘提包含高級幹部在內共25位相關人士，因檢方明確掌握串滅證事由，成功將天旭負責人王昱棠、人資長辜淑雯、幹部李守禮、邱子恩等4名台籍幹部聲押獲准。不過台籍幹部凃又文獲法官裁定30萬元交保並限制住居，北檢已表示將對此提起抗告。而另名新加坡籍高層張剛耀涉嫌「黑吃黑」，捲走約9億元新台幣後潛逃，正遭北檢通緝。

