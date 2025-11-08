太子集團2陸籍高層多次來台找立委關說？移民署：以觀光名義入境
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團創辦人陳志涉跨國洗錢案，專案小組於4日發動搜索行動，拘提天旭國際公司負責人王昱棠及辜淑雯等25人。據了解，陳志為掌控台灣業務，曾派遣2名中國籍核心幹部劉學鋒、李丞丞來台，外界質疑2人疑似透過立委關說入境，不過移民署回應，2人是以「團體旅遊」、「旅居海外陸人來台觀光」事由來台。
移民署8日回應表示，經查劉學鋒曾於2015年以「團體旅遊」事由來台，李丞丞則於2017年及2018年以「旅居海外陸人來台觀光」名義入境，未曾受理2人以「專業商務」理由申請的紀錄。移民署強調，2人均是以觀光旅遊名義來台。
針對立委關說疑雲，遭影射的國民黨現任立委林思銘7日表示，本案基於選民服務業務，接到電話請求協助詢問後，就經由辦公室人員透過電話請教詢問行政機關，再將行政機關的電話回覆內容告知申請人，告知申請人相關申請流程應該如何進行，以及需要準備哪些審查資料文件。林思銘強調，僅透過電話協助詢問申請流程，並無干涉相關審查，不會涉入干涉相關審查，因此絕無本辦公室進行關說之事。
移民署也說明，平時就會提供社會各界諮詢相關法令及申請須知規定，針對中國大陸人士來台申請案，均依法查核及聯審，詳實審查，並主動適時通報違法情資，與相關機關共同打擊非法案件。移民署表示，所有中國人士來台案件均依法查核、聯審，並持續與相關機關通報合作，防堵非法活動。

