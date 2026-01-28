太子集團2.0！騰雲資訊涉洗錢、賭博掩飾不法 檢調拘提台灣負責人到案
記者楊佩琪／台北報導
檢調偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢案，發現集團在台成立天旭國際科技公司，負責替博弈網站撰寫程式，也涉及洗錢。現在出現2.0版。檢調追查發現，一中國籍男子蘇忠生來台成立騰雲資訊，並透過男子朱大潛掛名成立精博互娛科技等公司，在南山廣場租辦公室，專營網路博弈軟體設計，並開立發票以假交易方式隱匿不法所得。台北地檢署28日指揮調查局台北市調查處兵分4路搜索，拘提朱大潛等3人到案。
檢調追查，中國男子蘇忠生於2016年間先是來台成立聚賢科技，之後更名為騰雲資訊，辦公室設在台北市信義區南山廣場，從事網路博弈軟體設計，並由蘇男在海外替金主經營網路博弈事業。
另蘇男成立精博互娛等公司，由台籍男子朱大潛登記為負責人，負責打理所有在台業務，包括開立法票以假交易掩護實際博弈業務及不法所得金流，手法與太子集團在台成立天旭國際科技一樣。
台北地檢署28日指揮調查局台北市調查處兵分4路搜索，拘提朱大潛和曾姓、宋姓會計等一共3人到案，訊後移送北檢複訊。全案朝賭博、洗錢等罪偵辦。
