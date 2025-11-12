太子集團2018年就來台涉及10家銀行！ 金管會彭金隆：10/15已金檢

金管會主委彭金隆備詢。廖瑞祥攝



洗錢45億元的太子集團2018年就進入台灣，且涉及60個帳戶和10家銀行。金管會主委彭金隆表示，10月14日美國制裁通報後，台灣立即凍結相關帳戶，10月15日馬上啟動金檢，並與高檢署密切討論。金管會負責監控異常交易，銀行都有做到，阻詐沒有問題。

金管會主委彭金隆12日赴立院財委會針對「推動普惠金融與金融科技概況及相關措施」進行專題報告。立委針對太子集團洗錢提出質詢。

針對太子集團洗錢案，彭金隆表示，太子集團2018年就進入台灣，涉及60個帳戶和10家銀行。10月14日美國制裁通報後，台灣立即凍結相關帳戶，10月15日馬上啟動金檢，檢查局立即進駐清查每筆金流和管控，且也針對10家涉案銀行約詢，就是為確保台灣金融機構善盡反洗錢，初步查核結果10家銀行的大額通報都符合規定。

彭金隆說明，太子集團洗錢要關注的不只是在銀行體系的金流，也包括資金匯入，而就銀行的金流面，每天這麼多外資進來，銀行都有把關的機制，金管會檢視銀行的大額通報初步來看是有符合規定的。

金管會銀行局表示，國家洗防調查局分送相關執法機關，10家銀行在大額風險申報中有52次申報動作

