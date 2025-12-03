即時中心／温芸萱、謝宛錚報導

勞動部長洪申翰今日受訪，回應關於外送專法進度，他指出草案剛結束預告期，已收到大量意見，後續將在立院委員會持續討論，外送員權益是核心重點。至於太子集團有23名員工向北市府申請補助，洪申翰則表示，勞動部已與北市府聯繫，若查證雇傭行為涉違法或違反公序良俗，皆屬法律行為無效，將無法請領保險給付。

勞動部長洪申翰今日受訪，針對外界關注的「外送專法」進度作出最新說明。他表示，勞動部版的外送專法日前才剛結束預告期，期間收到相當多意見，從外送平台、外送員團體到立法院朝野立委，各方都有不同主張。洪申翰強調，後續將在立法院委員會中逐條討論，希望最終立法能兼顧各方，尤其是保障外送員的權益。

至於消基會批評勞動部「未被邀請討論外送專法」，洪申翰則回應，勞動部在過程中一直有何各方接觸討論。

此外，外界關注太子集團跨國詐騙事件後續處理，有23名員工以非自願離職為由，向台北市政府申請補助。北市府表示，是否核准將由勞保局認定。對此，洪申翰指出，勞動部已與北市府取得聯繫，後續會依個案事實進行判定。他重申立場，若查證雇傭行為涉及違法，無論是違反強制規定或公序良俗，皆屬法律行為無效，相關人員也無法請領保險給付。

快新聞／太子集團23人申請失業補助！勞動部回應了

有23名太子集團員工以非自願離職為由，向台北市政府申請補助。（圖／民視新聞資料照）《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／太子集團23人申請失業補助！洪申翰發聲了

