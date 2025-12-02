太子集團23名員工竟申請失業補助 耿葳怒轟北市府：救濟詐團員工

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

柬埔寨「太子集團」捲入跨國詐騙與洗錢案，調查行動持續延燒。國民黨台北市議員耿葳今（2）日在議會質詢時揭露，該集團在台北市註冊的12家空殼公司，因公司45億元資產、多處豪宅遭凍結、幹部被收押，導致部分員工失去工作，甚至有人前往就業服務處申請失業補助，讓她直呼實在太荒謬。台北市長蔣萬安則表明，會站在受害者立場協助究責。

耿葳批評：市府是要幫助受害者？還是救濟詐騙的公司員工？蔣萬安強調，市府會站在受害者立場協助檢調追究法律責任。（圖／方炳超）

對此，北市勞動局長王秋冬回應，只要具備勞保身分、符合非自願離職條件，依法可受理登記。他指出，空殼公司合計聘有303名員工，其中已有23人提出失業補助申請，後續是否核發補助，將由勞保局進行最終審定。市長蔣萬安則強調，市府一定站在受害者立場協助究責。

廣告 廣告

耿葳質詢時詢問，警方在搜索空殼公司時是否清查所有員工身分及造冊？警察局長李西河表示，警方的搜索與拘提都是針對主嫌犯，一般員工並未逐一查證，也無法掌握各公司實際聘用人數。

耿接著指出，太子集團自2016年起在台灣陸續架設多家空殼公司，以合法外衣進行詐騙及洗錢，其中12家登記在台北市，資本額從10萬元到高達1.5億元不等。這些公司購買大量豪宅、名車，遭檢調扣押的資產合計約45.2億元。

耿葳表示，目前難以掌握遭收押或交保的人員之外，是否仍有涉案員工未被鎖定；但北市就服處已接獲十多名員工前來登記失業，讓她質疑這些人是否真的屬於非自願離職。王秋冬回應，若是有勞保，就符合非自願性失業資格。如果有非自願性失業證明是符合登記條件的，最終能否發放補助取決於勞保局。

耿批評，詐騙集團的員工，也有可能是涉案的員工，但因公司資產凍結沒辦法繼續工作、拿薪水，這是否屬於非自願性離職申請補助？而且現在詐騙橫行，太子集團不會是單一個案，台北市也有非常多的詐團成員還沒抓到，市府是要幫助受害者？還是救濟詐騙的公司員工？

蔣萬安強調，市府會站在受害者立場協助檢調追究法律責任，太子集團公司聘用員工所申請的失業給付，會由勞動局受理登記、勞保局決定是否給付；他補充，會請警察局研議用科技來提前偵測詐騙，並會向中央爭取讓被害人的財產返還程序更簡化。

更多FTNN新聞網報導

蔣萬安：雙城論壇規劃12月底 朝親自率隊方向進行

Super Junior大巨蛋開唱！蔣萬安曝市府規劃彩蛋 讓歌迷感受演唱會城市氛圍

台北市確定不加碼普發現金！蔣萬安點頭默認「任內不發」

