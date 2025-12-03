太子集團23員工申請失業給付 洪申翰：若涉違法無法請領

太子集團23名員工申請失業給付，洪申翰說，如果經查證有違法行為，將無法請領。（圖：行政院提供）

「太子集團」涉及跨國詐騙洗錢，在台資產被凍結45億元後，傳出有23名員工申請失業給付，引發外界高度關注。對此，勞動部長洪申翰今天（3日）表示，已聯繫台北市政府，將以個案事實認定，如果經查證有違法行為，依民法規定屬於無效，無法請領保險給付。

台北市議員耿葳昨天下午在議會總質詢指出，傳出詐團「太子集團」員工失業，還向台北市勞動局申請失業補助，台北市勞動局證實，在台員工共303人，其中23人申請失業補助，但由勞保局決定是否核准。台北市長蔣萬安強調，詐團公司員工申請失業補助，地方政府是在程序上受理登記，依照法律的規定，最終是勞保局做最後決定是否給付。

廣告 廣告

對此，洪申翰受訪時回應，勞動部已經和台北市政府聯繫上，接下來會依個案事實認定。勞動部的態度很清楚，如果經查證有違法行為，因法律行為違反禁止規定或公序良俗，均屬無效，無法請領保險給付。

媒體追問，如果業者涉及詐騙，就不會發給員工失業金？還是先撥錢，之後再追討回來？洪申翰重申，如果業者違反法律規定，也就是業者如果從事違法行為，或違反公序良俗，相關保障在民法上基本就屬於無效，其實就沒有辦法請領保險給付。

◆被告未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪。