太子集團23員工申請失業補助！北市勞動局證實符合資格 蔣萬安說話了

北市議員耿葳今日質詢時，問市長蔣萬安是否知情有太子集團員工申請失業補助。（翻攝自臺北市議會YT頻道）

柬埔寨太子集團涉嫌跨國詐騙，在台據點日前遭檢警大規模搜索，引發社會關注。國民黨北市議員耿葳今（2日）質詢，指出太子集團在台經營多年，且在北市設立多家空殼公司，但公司45億元資產遭凍結後，竟有失業員工申請失業補助。對此，北市勞動局證實，已有23人申請補助，他們符合非自願失業資格，但是否核准由勞保局決定。

耿葳質詢指出，據傳太子集團旗下員工待遇都不錯，也享有勞健保，如今因為公司被調查資產凍結，竟有多位失業員工申請失業補助，詢問市長蔣萬安是否知情？他們又是否符合非自願性離職的資格？

勞動局長王秋冬說明，員工若有保勞保，就符合非自願性失業資格。依北市勞保資料，太子集團在北市有12家空殼公司，其中8家沒有僱用員工，4家共聘用303名員工，目前有23人申請失業補助。

王秋冬進一步說明，按就業保險法規定，失業補助由勞保局給付，就業服務處會受理登記申請，若拿到非自願性失業證明，原則上符合申請條件。至於能不能發放失業補助，則由勞保局決定。

耿葳質疑，在台灣詐騙猖獗的背景下，北市府難道還要救濟詐騙公司員工？蔣萬安回覆，市府當然站在詐騙受害者立場協助檢調追究責任。蔣萬安說，太子集團員工申請失業補助，勞動局程序上受理，但依法由勞保局做最終決定。

