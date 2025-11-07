太子集團3人被收押！收到北檢勘驗公函 開走7超跑涉滅證

檢方偵辦太子集團跨國詐騙案，發現有成員涉嫌滅證，再押三名幹部。 (圖／TVBS)

太子集團詐騙案持續延燒，北檢日前偵辦跨國詐騙案，複訊後裁定天旭國際科技幹部李守禮、和平大苑豪宅管理人王昱棠以及太子集團幹部邱子恩三人羈押禁見。檢方懷疑他們涉有滅證串證嫌疑，特別是在美國公布制裁名單後，管委會將北檢勘驗公函轉給太子公司，導致公司人員將地下室七輛超跑開走。太子集團擁有價值近5億元的豪車及38億元的豪宅，被視為洗錢證據，而創辦人陳志更被指與中共高層有密切關係。

檢方偵辦太子集團跨國詐騙案，發現有成員涉嫌滅證，再押三名幹部。 (圖／TVBS)

三名太子集團相關人士因涉及跨國詐騙案被裁定羈押禁見。他們分別是身穿黑色外套並戴帽子的天旭國際科技幹部李守禮、身穿黃衣負責管理和平大苑豪宅的王昱棠，以及走在最後的太子集團幹部邱子恩。這三人被銬在一起，準備乘坐囚車前往台北看守所。檢察官之所以聲請羈押禁見，主要是認為他們有滅證串證的嫌疑。

廣告 廣告

事件源於美國公布制裁名單後，專案小組前往和平大苑勘驗太子集團總裁陳志購買的豪宅與超跑。當時管委會要求出示北檢公函，而在北檢簽發公函後，管委會竟將公函傳給太子公司。太子旗下的天旭國際隨即派人將地下室七輛超跑開走，此舉被視為明顯的滅證行為，因此檢方聲押四名官幹部獲准。

律師解釋，管委會將公函轉給太子公司的行為可能有不配合司法調查的情形，而太子公司內部可能是詐騙共犯的人又互相傳遞這份公函並將車輛開走，這顯然是針對犯罪事實進行串供及滅證的行為。

太子集團名下擁有26輛豪車，總價值約4億8000萬元，以及和平大苑11戶約38億元的房產，這些都被認為是集團購買來洗錢的證據。值得注意的是，太子集團創辦人陳志是中國廣東省委書記黃坤明的外甥，與中共權貴關係匪淺，其事業版圖已擴張到台灣和東南亞，但這次事件可能使其在台勢力大受打擊。

然而，陳志的陸籍親信李添在台特助劉純妤複訊後以15萬元交保，離開北檢時還笑得燦爛，引發熱議。外界猜測可能是她供出了檢警尚未查到的事實，或是涉案證據不明確，真正原因令人好奇。

《TVBS》新聞提醒您：

◎未經判決確定，應推定為無罪。

更多 TVBS 報導

太子集團涉洗錢45億 擁11戶豪宅+48車位 「在台操盤手」現身

太子集團涉洗錢45億 擁北市大安豪宅「11戶+48個車位」、101設奢華私人招待所

檢調抄家「太子集團」扣45億！「陳志親信」辜淑雯遭聲押禁見

太子集團涉詐騙！檢拘25人 扣資產破45億

