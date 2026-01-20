太子集團32輛超級豪車法拍！2/25警專見客

堪稱近幾年最受矚目的豪車法拍場子！太子集團名下的32輛超級豪車，將被行政執行署於2月25日，在警察專科學校進行，原始總價值難以估計，但超級豪車竟然有「法拍價」，預料屆時將有大量多金車迷入場瘋搶標。

據了解，是北檢在查封太子集團名下豪車時，將其中32輛委託行政執行署拍賣，地點在警專學校中興樓後方的集合場，細看這32輛要被法拍的超級豪車清單宛如超跑博物館，領銜主打為市值1.5億元的Bugatti Chiron「山豬王」，另有法拉利LaFerrari（全球499輛）、麥拉倫P1（限量375輛）、法拉利Monza SP2（全球499輛），以及極度稀有的麥拉倫Senna LM——這款車全球僅生產20輛，台灣更只有2輛存在。這些車款皆來自太子集團案查扣的34輛豪車，涵蓋勞斯萊斯、藍寶堅尼、保時捷等頂級品牌。

廣告 廣告

太子集團名下的32輛豪車將被法拍。（圖／調查局提供）

而除了集合場作為主場地，特殊車款則另外配置在平面車庫展出，原定1月26日的拍賣因鑑價作業延宕，改至年後進行，之所以選定2月25日，是考量當週為警專開學第一週、課程尚未全面啟動，可妥善安排參觀動線，確保不影響學生作息。

北檢回應，各項拍賣籌備工作仍在進行，詳細資訊將於確認後統一發布。

太子集團名下的32輛豪車將被法拍。（圖／調查局提供）

太子集團名下的32輛豪車將被法拍。（圖／調查局提供）

太子集團名下的32輛豪車將被法拍。（圖／調查局提供）

太子集團創辦人陳志目前已被押往大陸受審。（圖／翻攝大陸公安的微博視頻號）

延伸閱讀

影/桃園「5樓燒到8樓」重大火警！ 竟是街友亂燒垃圾釀禍

影/新北醉漢搭小黃霸車運將報警 狂譙踹傷警遭逮捕送辦

新北三峽貨車擦撞母女雙載機車 女騎士命危送醫不治