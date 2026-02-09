太子集團32輛超跑3/2警專拍賣 競標「門票」50萬

社會中心／綜合報導

太子集團跨國詐騙、洗錢，遭到北檢查扣跑車32輛，包括〝四大神獸級〞的超跑，即將在3月2號舉行拍賣會，外界預料，有馬王稱號、市價1億6千萬的法拉利超跑，以及保時捷918，討論度都很高，有機會先脫手，倒是市價兩億的〝布加迪〞山豬王，雖然特別，但流通率較低，買家恐怕比較少。

流線型設計，內裝時尚，紅色法拉利馬王，奔馳道路上，超級吸睛。渾厚的引擎聲，這輛布加迪山豬王，更是不少跑車迷心中的夢想，太子集團跨國詐騙洗錢，一共被查扣32輛超跑名車，即將在三月二日舉行拍賣，堪稱史上最豪華的執行機關拍賣會，想要競標得先繳五十萬的保證金「入場費」。行政執行署台北分署主任執行官林岡助表示「這是國內執行機關，史上規模最大，且價值最高的車輛拍賣會。」

太子集團32輛超跑「這天」拍賣 想參加競標先繳「50萬」保證金

馬王法拉利市價1.6億 市場討論度高有機會順利拍出（圖／民視新聞）

細數32輛超跑，不外乎四大神獸級系列，拍賣公告上的「山豬王」布加迪，里程數3411公里，預估市價2億，另外麥拉倫P1，里程數220公里，市價則約1億，兩輛車雖然罕見稀有，但市場流通率不高，倒是里程數3244公里馬王法拉利，以及保時捷918，落地價有機會不減反增，買家興趣比較高。超跑達人林韋翰表示「之前購入的時候，已經有很多配車的這種成本，已經劃出去了，這個都會堆疊到它的車價上面，它不會像是一般的車，所謂可能有些車子落地的八折（購入）。」

布加迪山豬王市價兩億 因罕見稀有流通率較低買家恐怕較少（圖／民視新聞）

拍賣車款中，還有以F1傳奇賽車手「洗拿」命名的麥拉倫Senna LM，里程數477公里，全球限量20台，外傳藝人周杰倫和林志穎，都有一輛，無擋風玻璃的法拉利SP2，全球499台，都屬於稀有車款，拍賣會上幾乎可以說是另類超跑展示會。超跑達人林韋翰表示「像麥拉倫或者是布加迪，這兩個品牌，可能在入手的人上面，本來就相對少了，相對是小眾的話，那它的潛在客戶，也相對稀少一點點。」32輛超跑，預料將吸引不少車商和買家，到場競標，屆時得標者，勢必成為焦點。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

