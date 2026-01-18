太子集團32輛「神獸級名車」將法拍！1.5億山豬王最吸睛 2月25日警專開標

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

台北地檢署偵辦太子集團跨國洗錢案，日前曾查扣34輛豪車，其中32輛即將法拍。由於車輛數量與總價值均創下司法拍賣罕見紀錄，北檢日前與臺灣警察專科學校完成協調，拍板將於2月25日在警專校園內舉辦法拍會，針對32輛豪車進行變價拍賣，消息曝光後，引發超跑圈與二手車市場高度關注。

台北地檢署偵辦太子集團跨國洗錢案，日前曾查扣34輛豪車，其中32輛即將於2月25日法拍。（圖／調查局提供）

此次法拍最大亮點，莫過於市價高達1.5億元、被車迷暱稱為「山豬王」的Bugatti Chiron，此外，拍賣清單中還包括全球限量499輛的法拉利LaFerrari、限量375輛的麥拉倫P1、全球僅20輛而全台僅2輛的麥拉倫Senna LM，以及法拉利Monza SP2等夢幻級神獸車款，堪稱歷來規模最豪華的司法拍賣，預料將吸引收藏家、車商與高資產買家同場競標。

為了妥善安置這批身價不菲的超跑，據《知新聞》報導，北檢與警政署討論後，決定在警專辦理法拍，警專中興樓後方集合場為主要展示區，該場地可同時停放約4、50輛遊覽車，空間充裕。針對敞篷車與部分古董車種，拍賣單位也規劃了室內平面車庫陳列，以避免拍賣前日曬雨淋影響車況。這也是警專創校以來首次出借校園場地舉辦大型法拍活動，警方亦計畫於現場同步進行反詐騙宣導。

據了解，原本預計於1月下旬舉行法拍，但由於超跑鑑價程序繁複，相關作業未能及時完成，最終決定延至農曆年後並定於2月25日登場。警專校方則表示，開學首週仍屬基本教育階段，未正式上課，將妥善調整動線，不致影響學生上課權益。

至於本案進度，北檢指出，太子集團自2025年底起即遭鎖定，檢調陸續發動8波搜索，瓦解其在台洗錢網路，並扣押包括豪車、不動產與帳戶在內的大量資產，總價值逾45億元。全案核心人物太子集團創辦人陳志，於本月6日在柬埔寨落網，8日被押解至中國，台灣檢方則就相關不法金流與洗錢模式持續追查，目前已羈押9名集團幹部。

