太子集團33物件遭拍賣 「愛馬仕柏金包」受關注

台北市 / 綜合報導

台北地檢署偵辦太子集團涉犯詐欺案件，查扣集團持有大量的犯罪所得，今(3)日在士林分署舉辦拍賣會，除了名牌包、名牌鞋，就連不動產與股票也都在拍賣清單上，不少民眾都提早來到現場等候，其中最吸睛、底價最高的是愛馬仕檸檬黃鱷魚皮鉑金包，新品價大約200萬，最終以84萬元拍出。

一來一往出價競標，拍賣會場擠滿來搶好康的民眾，走進拍賣會場，精品包、名牌鞋一字排開，標的多達33件，這些全是太子集團涉犯詐欺案，遭到檢方查扣的不法所得

太子集團當時蒐證帶，北檢偵辦太子集團在台洗錢案，遭到檢調發動8波搜索，日前查扣大量在台資產，3日這波拍賣，都是精品鞋和運動鞋，早就有不少民眾，提早來到現場鎖定物件。

工作人員帶看，戴上白色手套，小心翼翼打開包包內側，讓民眾仔細端詳，這顆愛馬仕的鉑金包，新品要價近200萬元，除了採用啞光鱷魚皮製成，顏色還是特別的檸檬黃，是不少民眾的夢幻情包，也是這次拍賣的一大亮點，最終被民眾以84萬得標。

還有這顆紅色的，CHROME HEARTS保齡球包，新品價格落在10萬至16萬之間，最終被得標者，以7萬5千元的價格成功帶回家，而下一波25日將拍賣太子集團，查扣的34輛豪車，勢必將再有一場搶拍大戰。

