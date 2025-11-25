太子集團33豪車遭扣 市價逾10億

太子集團在台共擁有33輛豪車和超跑，估計市值逾10億元，已陸續追回並全數查扣。（本報資料照片）

檢警調偵辦柬埔寨「太子集團」跨國詐騙洗錢案，經連日提訊在押集團核心幹部，發現該集團在台共擁有33輛豪車和超跑，估計市值逾10億元，已陸續追回並全數查扣。台北地檢署因這33輛豪車超跑保管不易，擔心減損價值，已啟動偵查中變價程序，以利日後沒收不法所得。

這33輛豪車、超跑登記在集團陸籍財務長李添、負責人陳志名下，目前這33輛豪車、超跑，大多停放在北市和平大苑停車場，僅數輛停置於北檢的贓物庫內，這些車輛僅李添來台時偶爾駕駛，車況極佳。

檢方考量這33輛豪車、超跑，因不便保管、保管需費過鉅，有喪失毀損、減低價值之虞，將依《刑事訴訟法》規定，啟動偵查中變價程序，近日囑託行政執行署變價拍賣。

美國司法部10月14日公告太子集團制裁名單，檢警調鎖定該集團在台相關資產，發現有多輛超跑豪車停放在和平大苑豪宅地下停車場，聯繫和平大苑管委會，讓警調進入地下停車場確認相關車籍資料後，於10月27日先向台北地院聲請扣押價值4億7758萬多元的26輛豪車獲准。

但管理豪宅的集團幹部獲悉後，通知李添跨海指示下屬連夜將車開走，甚至過戶到視障者名下藏匿，檢警調全力追查其餘車輛去向，陸續再追回查扣7輛豪車，總計扣押33輛豪車，總價估計約逾10億元。

目前北檢聲請扣押太子集團在台洗錢的不法資產，包括不動產18筆（含和平大苑11戶、車位48個），兩者光實價登錄計價就達38億1421萬餘元、33輛豪車，以及銀行帳戶60個，存款2億3587萬多元，估計扣押物總價值超過50億元以上。