太子集團33輛夢幻名車來了！「4大神獸」超跑這天公開拍賣

法務部行政執行署台北分署將於3月2日上午，在警察專科學校舉辦盛大的「聯合打詐宣示儀式暨名車拍賣會」。（圖／翻攝自法務部行政執行署臺北分署新聞稿）

台北地檢署偵辦「太子集團」涉洗錢、組織犯罪及賭博等案件，日前在偵查過程中大規模清查犯罪所得流向，並向法院聲請扣押裁定獲准，查扣集團名下不動產24筆、銀行帳戶332個，以及各式名車35輛與精品等資產，扣押物總價值超過新台幣50億元。

為貫徹國家「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，展現政府剝奪犯罪所得、填補被害人損失之決心，法務部行政執行署台北分署受北檢囑託，將於3月2日（星期一）上午在警察專科學校舉辦盛大的「聯合打詐宣示儀式暨名車拍賣會」。本次拍賣將開放全球買家競標，歡迎對頂級名車有興趣的民眾與收藏家把握機會，踴躍參與。

廣告 廣告

台北分署新聞稿指出，本次拍賣標的物係檢察官偵辦太子集團被告陳○等人涉嫌非法吸金及詐欺案，所查扣之33輛名車，陣容堪稱國內執行機關史上最豪華，其中最受矚目的焦點莫過於車界譽為「4大神獸」的頂級超跑，包括法國頂級手工跑車BUGATTI Chiron Sport 、法拉利馬王FERRARI LaFerrari、麥拉倫傳奇Mclaren P1，以及機能美學典範的保時捷PORSCHE 918 Spyder。此外，尚有勞斯萊斯ROLLS-ROYCE Phantom、藍寶堅尼LAMBORGHINI Urus等多款夢幻車款。

為讓國內外潛在買家能一睹名車風采，台北分署還特別製作中、英文雙語版車輛介紹短影音 ，民眾可逕至分署官方網站（https://www.tpy.moj.gov.tw）及Facebook粉絲專頁觀賞。

台北分署表示，詐欺犯罪侵害民眾財產安全甚鉅，政府對此採「零容忍」態度。透過檢察機關與行政執行機關的緊密合作，於偵查中即時變價扣押物，除可避免扣押物價值減損，更能將拍賣所得價金收歸國庫或發還被害人，具體落實司法正義。本次選定於警察專科學校舉辦聯合打詐宣示儀式，象徵檢、警、調及行政執行機關跨域整合，共同築起守護民眾財產的堅實防線。

拍賣流程方面，台北分署說明，本次活動將於3月2日上午9時起開放民眾登記及閱覽車輛，閱覽車輛時間至10時止，應買登記時間則至10時20分止。聯合打詐宣示儀式將於10時舉行，拍賣程序預計於10時30分正式開始。

台北分署特別提醒有意參與競標的民眾，請務必攜帶身分證件，並準備新台幣50萬元之保證金，始得入場閱覽車輛及競標。又為維持作業流暢，保證金僅限以經金融主管機關核准之金融業者為發票人之即期支票（抬頭：法務部行政執行署台北分署）繳納，不接受現金或信用卡。拍定人須於當日下午2時前以匯款方式繳清尾款。詳細拍賣公告、車輛清冊及閱覽方式，請至台北分署官網「拍賣公告」專區瀏覽。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

網購椅子拆封驚見「15公斤銀板」價值破180萬 他報警揭真相

2025推案王1／房市寒冬「寶佳們」少推19案 「這2建商」推案大減7成

冬奧寫歷史！台美混血「滑雪正妹」喊：台灣讓我感到驕傲