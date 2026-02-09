太子集團33輛豪車再現 春節後大拍賣 5

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

台北地檢署偵辦以陳志為首謀的柬埔寨太子集團進行詐騙案，查扣大批不動產、豪車、名牌包，其中部分名牌包囑託行政執行署士林分署變價拍賣，其名下的33輛豪車，北檢已囑託行政執行署台北分署，將於3月2日農曆春節後，在台北市文山區台灣警察專科學校開拍。

北檢表示，3月2日的「聯合打詐宣示儀式暨名車拍賣會」之拍賣標的物係檢察官偵辦「太子集團」涉嫌非法吸金及詐欺案所查扣之車輛，共計33輛，其中包含備受全球收藏家矚目的「四大神獸」等級超跑，而且將開放全球買家競標。

北檢強調，為保全扣押物現有之價值，除精品標的已於2月3日由行政執行署士林分署順利完成首場拍賣外，為避免扣案名車因長期停放導致價值減損，囑託行政執行署台北分署辦理變價拍賣。

台北分署表示，本次拍賣33輛名車之陣容堪稱國內執行機關史上最豪華，其中最受矚目的焦點莫過於車界譽為「四大神獸」的頂級超跑，包括法國頂級手工跑車 BUGATTI Chiron Sport、法拉利馬王 FERRARI LaFerrari、麥拉倫傳奇Mclaren P1及機能美學典範的保時捷 PORSCHE 918 Spyder。

此外，尚有勞斯萊斯 ROLLS-ROYCE Phantom、藍寶堅尼 LAMBORGHINI Urus 等多款夢幻車款。為讓國內外潛在買家能一睹名車風采，台北分署特別製作中、英文雙語版車輛介紹短影音，民眾可逕至分署官方網站或臉書粉絲專頁觀賞。

同時，由於拍賣物件眾多且具高價值及高度特殊性，本次活動特別選定於台灣警察專科學校辦理，以利安全維護及參與競標民眾鑑賞名車，有意參與競標的民眾，務必攜帶身分證件，並準備新台幣50萬元之保證金，始得入場閱覽車輛及競標。

為維持作業流暢，保證金僅限以經金融主管機關核准之金融業者為發票人之即期支票，抬頭為法務部行政執行署台北分署繳納，不接受現金或信用卡。拍定人須於當日下午2時前以匯款方式繳清尾款。

照片來源：行政執行署台北分署

